Flaming, lis, małpa, bocian... Pracownia Gierbienis + Poklewski stworzyła niesamowicie "zwierzęce" biuro

Firma Columbus Energy – jedna z najprężniej rozwijających się firm z branży energii odnawialnej i środowiska w Polsce - zyskała nową siedzibę. Za projekt krakowskich wnętrz odpowiada pracownia Gierbienis + Poklewski.

- Ekologiczny rodowód i działalność Columbus Energy pozwoliły na przyjęcie założenia, aby biuro odzwierciedlało wrażliwość na przyrodę i stanowiło pełne pasji miejsce do pracy.– stwierdzają architekci Marcin Gierbienis i Damian Poklewski – Koziełł. - Jako projektantom, zależało nam, aby powstała przestrzeń budząca skojarzenia z domem, przyjazna i atrakcyjna, jednocześnie pobudzająca do kreatywności, zaskakująca i oferująca różne doznania. Stąd mnogość kolorów i tekstur widocznych na posadzkach, indywidualne podejście do okładziń ściennych, a także duże zróżnicowanie stosowanych mebli. Nadrzędnym celem koncepcji było sięganie po polskie wzornictwo, zarówno dużych i już uznanych marek, jak i mniejszych firm. Aspekt lokalny wnętrz widoczny jest zarówno w dobranym wyposażeniu, jak i estetyce. Na ścianach pokoi spotkań pojawiają się mieszkańcy polskich krajobrazów: niedźwiedzie, jelenie, lisy i wiele innych zwierząt. Inspirowanie się naszą lokalnością prowadzi do oryginalnych pomysłów – podkreślają projektanci.

Główną ideą projektu było odwołanie się do szeroko pojmowanej natury. Flora i fauna widoczna jest zarówno w postaci bezpośredniej, poprzez wprowadzanie roślin we wnętrza, jak i pośrednio, stosując naturalne materiały (drewno, ceramikę) oraz personalizowane tapety – murale, gdzie w abstrakcyjnym zielonym krajobrazie pojawiają się rodzime zwierzęta. Kolory natury widoczne są również w palecie barw przyjętej dla wykończenia pomieszczeń oraz mebli i wyposażenia.

Punktem wyjścia dla projektu była ścisła współpraca z inwestorem nad wygodnym podzieleniem przestrzeni, umożliwiając wprowadzenie dużej ilości pracowników w tzw. open space jednocześnie zapewniając im wysoki komfort pracy. Ze względu na dużą powierzchnię lokalu i mając na uwadzę orientację w przestrzeni biura z punktu widzenia zarówno pracownika, jak i odwiedzającego architekci zdecydowali się podzielić przestrzeń wewnętrzną z miejscami spotkań i socjalnymi na trzy strefy i każdej z niej przypisać jeden element natury i zarazem kolor. I tak motywem przewodnim strefy środkowej jest roślinność i zieleń, gdzie na ścianach pojawiają się ilustracje leśne i ich mieszkańcy. Tematem strefy prawej jest słońce i ziemia oraz odcienie beżowo-brązowe, a lewej niebo i powietrze wraz z odcieniami niebieskiego i granatu. Do każdej ze stref dopsowane zostały grafiki. Przestrzeń zasadniczej pracy biurowej pozostaje utrzymana w kolorystyce bieli i szarości, jako tło dla barwnych stref wewnętrznych.