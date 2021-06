Foksal 13/15: luksus w historycznym miejscu

Strefa relaksu i pokoje gościnnespod kreski Erica Kustera, panoramiczna winda i taras na dachu. Zrewitalizowane historyczne budyki z okresu belle époque Foksal 13/15 oferują luksus, dobry design i ciekawe rozwiązania architektoniczne.

Foksal 13/15 to historyczne budynki z okresu belle époque w samym sercu Warszawy, tuż przy Trakcie Królewskim. Zostały one zbudowane w latach 1895-1898 i jako jedne z nielicznych zabytków warszawskiego śródmieścia przetrwały II wojnę światową. Teraz zostały zrewitalizowane i znów odzyskały swój dawny blask, a w ich wnętrzach bogata historia przenika się z nowoczesnością. Obecnie mieszczą się tu najbardziej luksusowe apartamenty w Warszawie.

Strefa relaksu

Mieszkańcy kamienic niemal codziennie mogą się poczuć jak na wakacjach. W podziemiach kamienic mieści się bowiem strefa relaksu z siłownią, pokojem do masażu i aromaterapii, a także SPA z sauną oraz jacuzzi. To ostatnie zostało zaprojektowane przez światowej sławy projektanta Erica Kustera, który ma na swoim koncie realizacje dla największych gwiazd jak Alicia Keys, czy Zinedine Zidane. Jest to idealna przestrzeń do odpoczynku w gustownym i klimatycznym miejscu.

Pokoje gościnne

Mieszkańcy kamienic mogą także zapraszać do siebie znajomych, rodzinę czy partnerów biznesowych spoza Warszawy bez obawy o znalezienie dla nich odpowiedniego miejsca na nocleg. W Foksal 13/15 dostępne do dyspozycji mieszkańców są specjalne pokoje gościnne. Jeśli mieszkańcy wiedzą, że przyjadą do nich goście, wystarczy że poinformują konsjerża, a ten zarezerwuje dla nich pokoje na odpowiedni termin. Podobnie jak SPA pokoje także zostały zaprojektowane przez Kustera.

Garaż

Aby zabytkowe budynki w pełni zaspokajały potrzeby klientów w XXI wieku, w zabytkowych kamienicach powstał podziemny parking dla 64 samochodów, co jest ewenementem w Warszawskich kamienicach. Była to najbardziej wymagająca technicznie operacja inwestycji. Aby stworzyć parking konieczne było wsparcie fundamentów zabytkowej kamienicy na systemie mikropali. Wszystko by mieszkańcy nigdy nie musieli się obawiać o znalezienie wolnego miejsca parkingowego w samym sercu Warszawy, jakim jest ulica Foksal.

Taras na dachu

W kamienicach kwitnie też życie towarzyskie. Na dachu powstał dla mieszkańców taras wyposażony w strefę koktajlową z zapierającym dech w piersiach widokiem na centrum Warszawy. Lokatorzy mogą tam spędzić wieczór ze znajomymi, lub przywitać dzień ćwicząc jogę powyżej dachów sąsiednich budynków z widokiem na Pałac Kultury i Nauki i warszawskie wieżowce.

Patio

Podwórze jednej z kamienic zostało zmienione w ekskluzywne, przeszklone patio. Ta nowoczesna przestrzeń doskonale uzupełnia luksusowy charakter zabytkowych kamienic. To tutaj urzęduje konsjerż, a mieszańcy mogą tu odbyć spotkanie biznesowe, czy napić się kawy czekając na taksówkę w komfortowych warunkach.

Panoramiczna winda

Jedna z kamienic w latach 30-tych należała do „króla czekolady” Jana Wedla. Wedel był wielkim pasjonatem nowoczesności i dlatego polecił zbudowanie w niej pierwszej panoramicznej windy w Warszawie. Teraz została zrekonstruowana, a jej przeszklony szyb robi podobnie niesamowite wrażenie jak niemal sto lat temu. Dodatkowo na etapie rewitalizacji w każdej klatce schodowej zostały zainstalowane eleganckie windy, które ułatwiają dostęp do apartamentów.