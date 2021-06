Fokus na akustykę szkół

Gdyby wymienić miejsca o największym natężeniu hałasu, wybór – bez większego namysłu – najpewniej padłby na ruchliwe ulice, okolice lotnisk, koncerty plenerowe i... szkoły. Podczas niedawnych badań nad raportem „Polska w decybelach” okazało się bowiem, że we wszystkich badanych aglomeracjach w Polsce, miejscami, które poziomem hałasu mogą „konkurować” z koncertami muzycznymi czy wydarzeniami sportowymi, są niestety szkoły. Co więcej - do poziomu szkolnych dźwięków zbliżyć się można jedynie pędząc samochodem po autostradzie z prędkością 160 km/h.… z otwartymi oknami. Dlatego w najnowszym zbiorze wytycznych do projektowania szkół pt. „Szkoła dobrze zaprojektowana”, opublikowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa, akustyce został poświęcony cały rozdział.

Średnie poziomy dźwięku w szkolnych korytarzach czy stołówkach zazwyczaj przekraczają 85 dB i są wyższe niż te, które można zmierzyć przy lotnisku. - Podczas obiadu w stołówce szkolnej, w której przebywało około 100 uczniów zanotowaliśmy równoważny poziom dźwięku równy 85,6 dB, niewiele ciszej (84,2 dB) było na korytarzu, podczas przerwy między lekcjami (grupa ok. 70 uczniów) i na lekcji wychowania fizycznego w grupie około 40 uczniów (82 dB) – mówi o pomiarach przeprowadzonych w SP 340 przed jej modernizacją akustyczną architekt Mikołaj Jarosz z firmy Ecophon, specjalizującej się w akustyce wnętrz, współautor podręcznika oraz współtwórca „Przewodnika po ekologii akustycznej” i raportu „Polska w decybelach”.

- Tak wysokie poziomy dźwięku powodują przyspieszone zmęczenie, rozdrażnienie i agresję. Natomiast dla dzieci z nadwrażliwością na bodźce sensoryczne to prawdziwe piekło – dodaje Mikołaj Jarosz. Specjaliści z firmy Ecophon, zwracają uwagę również na fakt, że akustyka to nie tylko kwestia komfortu użytkowania budynku. W przypadku pomieszczeń szkolnych, właściwe rozwiązania z zakresu akustyki budowli i akustyki wnętrz są wręcz niezbędnym warunkiem ich funkcjonalności.

Środowisko akustyczne, w którym przebywają uczniowie ma wpływ na takie kluczowe aspekty procesu nauczania jak: zrozumiałość mowy, pojemność pamięci krótkotrwałej, zdolność koncentracji uwagi, tempo pracy czy poziom zmęczenia i stresu. Właściwa akustyka pomieszczeń szkolnych ułatwia sprawną komunikację słowną, poprawia wyniki w nauce i zachowanie uczniów. Dobra atmosfera w klasie prowadzi zaś do zwiększenia wydajności pracy, a także poprawia samopoczucie zarówno nauczycieli, jak i uczniów.

Zmiana myślenia o akustyce szkół

Wzrastająca świadomość problemów, jakie niesie ze sobą słaba akustyka w szkołach, sprawiła, że temat ten został potraktowany jako jeden z kluczowych dla nowego standardu szkół podstawowych m.st. Warszawy.

- Coraz więcej jest dowodów na to, że efekty uczenia się są ściśle związane z jakością środowiska, w którym dzieci się uczą. Wykazano, że czynniki takie jak jakość powietrza, naturalne oświetlenie, komfort cieplny i parametry akustyczne mają ogromny wpływ na samopoczucie użytkownika, jego uwagę i ogólną wydajność – podkreśla Marlena Happach architekt miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. - Chcemy, aby projektanci nowych budynków szkół i przedszkoli w Warszawie kierowali się tą wiedzą i nie powielali starych błędów - dodaje.