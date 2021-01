Fotel inspirowany stylistyką lat 50. i 60. Świetna kolekcja znanych polskich designerów!

Muno to kolekcja foteli, które nawiązują do stylistyki lat 50. i 60. Za projektem stoi twórczy duet projektantów z Grynasz Studio - Marta Niemywska-Grynasz i Dawid Grynasz.

REKLAMA

Kolekcja mebli Muno to nawiązanie do stylistyki lat 50 i 60 XX wieku. Inspiracją dla projektantów były złote lata designu skandynawskiego. Kolekcja Muno nawiązuje do kultowych projektów foteli zwanych „Papa Bear Chair” lub „Wing Chair”, które stały się wyznacznikami elegancji i dobrego gustu.

Za sprawą miękkich, organicznych kształtów kolekcja Muno jest wyjątkowo przyjazna i komfortowa w użyciu. Tapicerowany fotel, z wysokim oparciem, służy do wypoczynku zarówno w przestrzeni komercyjnej jak i domowej. Starannie wyprofilowane podłokietniki i oparcie fotela z charakterystycznym przeszyciem, zapewniają komfort podczas długiego użytkowania. Podnóżek stanowi uzupełnienie fotela i jego przedłużenie.

Dostępne podstawy: toczone nóżki drewniane – naturalny buk. Nóżki zakończone ślizgaczami z twardego tworzywa.

Cena: od 2328 zł. Producent: Marbet Style