Fotel - niekwestionowany król jesieni

Chociaż konkurentów do tego tytułu jest wielu, mnóstwo osób uważa, że bezapelacyjnie pokonuje ich fotel! Mają rację, bo to mebel, który nie tylko zapewnia komfort wypoczynku, ale jest też symbolem przytulności a jeśli ma ciekawy wygląd, staje się również znaczącą ozdobą wnętrza.

W dawnych czasach był także oznaką statusu społecznego oraz władzy. Na fotelach zasiadali królowie i możnowładcy, a później głowy rodzin, podczas gdy poddani czy reszta domowników musiała się zadowolić ławami, skrzyniami czy równie twardymi krzesłami. Na szczęście, to już zamierzchła przeszłość. Dzisiaj każdy może mieć fotel i zaszyć się w nim z książką w ręku, relaksując się po trudach dnia i zapominając o jesiennej, niezachęcającej do wyjścia z domu pogodzie.

Nie zmieniła się natomiast reprezentacyjna funkcja, jaką także fotel ma pełnić w pomieszczeniu, na co dowodem jest niebanalny na ogół wygląd tego mebla. Nie chodzi bynajmniej o typowe dla historycznych mebli bogate zdobienia, dekoracje snycerskie czy luksusowe obicia. We współczesnym wzornictwie, w którym rządzi prostota, ich rolę przejmują idealne proporcje, dopracowane najdrobniejsze szczegóły, szlachetne materiały, znakomicie dobrane kolory oraz – co niezwykle istotne – oryginalna, przyciągająca uwagę forma.

Projektanci ogromną wagę przykładają również do tego, czego nie widać, czyli do ergonomii. W rezultacie ich podpartej badaniami naukowymi pracy, powstają fotele tak ukształtowane, by dawały odpowiednie podparcie plecom, dzięki czemu użytkownik może siedzieć przez wiele godzin, nie obciążając kręgosłupa. Niektórzy producenci zadbali nawet o to, by osoba odpoczywająca, chcąc sięgnąć po leżącą np. z tyłu rzecz, nie musiała wstawać. Takie obrotowe fotele oferuje HKliving (BM Housing) nie rażą one „technicznym” wyglądem jak te biurowe – umożliwiający ich obracanie mechanizm jest bowiem ukryty pod siedziskiem.

Co więcej, współczesne fotele nie są przeznaczone wyłącznie do dużych przestrzeni. Większość ma niewielkie wymiary, a przede wszystkim lekką formę, dzięki czemu wyglądają na znacznie mniejsze, niż są w rzeczywistości. Odnajdą się więc nawet w niewielkim wnętrzu i z pewnością nie przytłoczą jej wizualnie. Przykład? Modele Retro od HKliving, Waldo od Dutchbone, Sara marki Woood czy Dusk od Zuiver.