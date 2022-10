Fundusze Europejskie dla wzornictwa. Oto liderzy designu dla przedsiębiorców

W ramach programu „Design dla przedsiębiorców” – tylko w minionym roku – firmom tworzącym innowacyjne projekty wzornicze wypłacono ponad 64 mln zł wsparcia. W sumie w latach 2014-2022 podpisano 697 umów na kwotę ponad 357 mln zł.

Analiza trendów to podstawa współczesnego designu. To one pozwalają przewidzieć kierunki zmian w działalności wzorniczej na najbliższe lata.

Produkcja oparta na innowacyjnym i artystycznym wzornictwie to sektor przyszłościowy, odzwierciedlający współczesne potrzeby konsumpcyjne. Aby młodzi, polscy artyści czy rodzinne, wielopokoleniowe przedsiębiorstwa mogły urzeczywistniać śmiałe, nowatorskie pomysły, potrzebna jest nierzadko pomoc. Na takie wsparcie mogą liczyć z Funduszy Europejskich. Polski design – wsparty unijnymi programami – jest rozpoznawalny i konkurencyjny w skali Europy i świata.

Wspierane projekty koncentrowały się m. in. na takich trendach jak: inkluzywność – projektowanie uniwersalne, produkty dostępne dla wszystkich; personalizacja – customizacja, dostosowanie do różnych potrzeb klientów; zrównoważony rozwój – ochrona środowiska, zero odpadów, odejście od plastiku, ekologiczne rozwiązania, ekonomia cyrkularna, recykling, upcykling, nowe alternatywne materiały; smart life – poprawa różnych aspektów życia, usprawnienie, wygoda, rozwiązania oszczędzające czas (time saving convenience) – szybkie i wygodne rozwiązania.

Program Inteligentny Rozwój jest dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom i przewiduje wsparcie dla firm realizujących nowatorskie projekty. Pomoc jest oferowana zarówno na etapie pomysłu i badań, jak również w fazie rozwoju produktu lub usługi oraz wprowadzenia jej na rynek. Celem konkursu „Design dla przedsiębiorców” jest dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędniej do jej wdrożenia inwestycji. Dotacje pozyskane w konkursie pozwalają w sposób etapowy i planowy, przy udziale doświadczonego grona eksperckiego, wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi.

- Analiza trendów to podstawa współczesnego designu. To one pozwalają przewidzieć kierunki zmian w działalności wzorniczej na najbliższe lata. Trudno sobie wyobrazić dobry proces projektowy bez analizy trendów. Obserwacja, na jakich trendach koncentrowały się projekty wsparte przez programy wspierania wzornictwa, jest zatem kluczowa z punktu widzenia prognozowania kolejnych narzędzi wsparcia dla MŚP, chcących skorzystać z szeroko dostępnych dotacji z Funduszy Europejskich – tłumaczy Daniel Węgrzynek, zastępca dyrektora Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP.

ORSKA: kolekcja torebek z ekologicznych skór

Polscy designerzy i wytwórcy nie ustępują kreatywnością zagranicznym kolegom. Firma ORSKA pozyskała 425 tys. zł wsparcia. Realizacja obejmowała opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu ORSKA wdrożyła na rynek kolekcję torebek z ekologicznych skór, pochodzenia roślinnego. Torebki zostały zaprojektowane przy użyciu nowych tworzyw, które od niedawna stanowią bardzo modny i alternatywny surowiec do skór zwierzęcych. Produkt został wykonany z ekologicznych skór, pochodzących głównie z surowców roślinnych, takich jak ananasy. Wdrożenie kolekcji polegało na stworzeniu linii elementów z tworzyw imitujących skórę uzyskanych z owoców, warzyw lub innych elementów roślinnych. Różnorodność tworzyw i parametry techniczne surowców stanowiły trzon designu. Zaprojektowane torebki posiadały proste formy, propagujące informacje dotyczące surowca i miejsc, z którego pochodzi tworzywo.

MoodForWood: grawerowana galanteria drewniana

W ramach konkursu „Design dla przedsiębiorców” powstała unikalna linia – grawerowanej i ciętej laserowo – galanterii drewnianej marki MoodForWood. W ramach usługi, została stworzona strategia działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego oraz opracowanie projektów i prototypów wraz z przeprowadzeniem testów nowego produktu. Projekt obejmował również przystosowanie przedsiębiorstwa do produkcji nowej linii galanterii drewnianej. W ramach projektu wnioskodawca dodał do swojej oferty nowoczesne, proekologiczne rozwiązania, skupiając się na unikalnych, spersonalizowanych wałkach do ciasta, deskach i innowacyjnych stemplach do ciastek – stanowiących produkty coraz bardziej pożądane przez wymagającego klienta. Firma otrzymała prawie 396 tys. zł dofinansowania.

Dunajec: meble w góralskim stylu

Tradycja ma wielkie znaczenie we wzornictwie. Kreatorzy często nawiązują do designu np. ludowego. Takim przykładem jest firma, która otrzymała dotację na 712 tys. zł na rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie projektu wzorniczego płyt meblowych oraz zestawu mebli modułowych, nawiązujących do stylu góralskiego. Efektem opracowania nowych projektów wzorniczych były dwie linie produktów „Dunajec”. System modułowych mebli nawiązujących do stylu góralskiego, łączy w sobie dorobek tradycyjnych metod produkcji i charakterystycznego stylu podhalańskiego z nowoczesnym minimalizmem, pasującym do współczesnych wnętrz. Obejmuje on szereg mebli w różnych rozmiarach i funkcjach, pozwalając na swobodną aranżację przestrzeni mieszkalnej. Z kolei system płyt meblowych nawiązujących do stylu góralskiego, łączy w sobie dorobek tradycyjnych metod produkcji i charakterystycznego stylu podhalańskiego z nowoczesnym minimalizmem, pasującym do współczesnych wnętrz. Modułowy system obejmuje szereg rozwiązań w różnych rozmiarach i funkcjach, pozwalając na swobodną aranżację i wykończenie przestrzeni mieszkalnej czy hotelowej.

Krak-Stone: lampy z kamienia naturalnego

Nie tylko tradycja odgrywa ważną rolę w designie. Znajomość trendów i innowacyjnych rozwiązań to must have w tej branży. Dobrym tego przykładem jest firma Krak-Stone Grzesikowscy S.J., która pozyskane 575 tys. zł z Funduszy Europejskich, przeznaczyła na wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie strategii wzorniczej dla nowych produktów. Projekt dotyczył zakupu i realizacji usług doradczych, polegających na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego dla firmy, mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożonych zostało 6 nowych produktów z trzech grup towarowych: panele ścienne/ płaskorzeźby/ reliefy wykonane z kamieni naturalnych, meble wolnostojące wykonane z litego kamienia, lampy wykonane z kamienia naturalnego. Zaprojektowanie nowatorskich – na polskim rynku – produktów wykonanych w innowacyjnej, niestosowanej dotąd w firmie technologii, pozwoliło spełnić oczekiwania klientów, którzy poszukują nowoczesnych rozwiązań wykończenia wnętrz oraz przestrzeni. Proces projektowy dotyczył m. in. analiz wzorniczych oraz trendów branżowych, przygotowania konceptu oraz briefów pod projekty wzornicze produktów, a także opracowania stylizacji produktu oraz projektu wzorniczego i funkcjonalnego.