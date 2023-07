Funkcjonalność i innowacja w nowym biurze firmy project44. To projekt The Design Group

Dzięki współpracy z pracownią architektoniczną The Design Group, firma project44 stworzyła nowoczesne, funkcjonalne i atrakcyjne biuro, które sprzyja efektywności, kreatywności i współpracy między pracownikami.

Nowe biuro Project44 zajmuje dwa piętra o łącznej powierzchni 2800 mkw w budynku Fabryczna Office Park B4 w Krakowie.

Architekci podzielili przestrzeń na strefy wspólne, chilloutowe, sale spotkań, open space z zielenią czy tzw. dark zone. "Układ biura zachęca do większej interakcji, kreatywności i poprawia ogólne samopoczucie w miejscu pracy" – wyjaśnia architekt Konrad Krusiewicz, CEO The Design Group.

Przy wejściu do biura project44 szczególną uwagę zwraca na siebie mleczna, szklana ściana z wyeksponowanym logo firmy, za którą zauważyć można bujną roślinność.

Firma project44 zdecydowała się na stworzenie zewnętrznego tarasu dla pracowników, który jest przedłużeniem kuchni.

Dla wielu pomieszczeń biura project44, architekci z The Design Group zaprojektowali spersonalizowane, dopasowane do biura oświetlenie.

Podczas gdy przyszłość pracy wymaga od firm przystosowania się do dynamicznych zmian, jednym z najważniejszych aspektów staje się projektowanie innowacyjnych i inspirujących wnętrz biurowych. W tym kontekście niezwykłym przykładem nowatorskiego podejścia jest projekt biura firmy project44 w Krakowie, który powstał we współpracy z warszawskim zespołem projektowym The Design Group.

Różnorodne doświadczenia

Project44 to wiodący dostawca rozwiązań w zakresie widoczności łańcucha dostaw na skalę światową. Firma obsługuje szeroką sieć przewoźników, spedytorów i innych uczestników łańcucha dostaw, dlatego priorytetem było zaprojektowanie przestrzeni, która odzwierciedlałaby profesjonalizm marki, a także sprzyjałaby współpracy i tworzeniu nowatorskich pomysłów.

Project44 zdecydowało się na nowe biuro w budynku Fabryczna Office Park B4, znajdujące się przy Alei Pokoju 18 w Krakowie. Zajmuje ono dwa piętra o łącznej powierzchni 2800 mkw. Firma project44 podjęła decyzję o współpracy z renomowaną pracownią architektoniczną The Design Group w celu zaprojektowania wnętrz swojego nowego biura.

Nowe biuro firmy project44 w budynku Fabryczna Office Park B4 w Krakowie, proj. The Design Group

Projektanci skupili się na stworzeniu przestrzeni, która nie tylko odzwierciedla profesjonalizm marki, ale także sprzyja współpracy i generowaniu innowacyjnych pomysłów. Układ nowego biura został precyzyjnie zaplanowany w celu maksymalizacji efektywności, z wyznaczonymi obszarami do pracy zespołowej, burzy mózgów oraz indywidualnej pracy.

Firmie project44 zależało na zapewnieniu pracownikom różnorodnych doświadczeń w miejscu pracy, które sprzyjają efektywności i zadowoleniu pracowników. Podzieliśmy więc przestrzeń na strefy wspólne, chilloutowe, sale spotkań, open space z zielenią czy tzw. dark zone. Zaproponowany przez nas układ biura zachęca do większej interakcji, kreatywności i poprawia ogólne samopoczucie w miejscu pracy. – wyjaśnia architekt Konrad Krusiewicz, CEO The Design Group.

Mając na uwadze fakt zatrudniania przez project44 dużej liczby inżynierów, dla których regularnie przeprowadzany jest onboarding, projektanci mieli za zadanie stworzyć specjalnie przystosowaną pod kątem technologicznym salę szkoleniową. Prócz zaawansowanych systemów IT/AV, dzięki którym można prowadzić skuteczną komunikację na międzynarodową skalę, w przestrzeni tej znajdują również ruchome meble. Istnieje więc możliwość natychmiastowej zmiany układu wnętrza w zależności od potrzeb danej grupy pracowników.

Przechadzając się po biurze project44 nie sposób nie zauważyć licznych ekranów wiszących na ścianach głównych korytarzy. Stanowią one integralną część projektu wnętrza, umożliwiając wygodne wyświetlanie informacji i aktualności dla pracowników. Rozwiązanie to wspiera procesy komunikacyjne w biurze, tworząc efektywną i dynamiczną atmosferę pracy.

Z kolei na osiach widokowych biura oraz przy wejściach na powierzchnię biura zaprojektowane zostały specjalne siedziska, które pełnią rolę stref buforowych i tworzą dodatkowe miejsca nieformalnych spotkań – zarówno tych biznesowych, jak i towarzyskich. Stanowią one także swoiste oazy w biurze, gdzie pracownicy mogą także zatrzymać się na chwilę, oderwać się od monitora komputera i odpocząć.

Wspomniany dark zone zajmuje 1/3 jednego piętra i obejmuje salę konferencyjną i dwa open space’y. Przestrzeń ta charakteryzuje się ciemną kolorystyką, odrębnym typem oświetlenia i czarnymi whiteboardami. Wykorzystanie specjalnego systemu Fade umożliwiło projektantom stworzenie jednorodnej powierzchni, która umożliwia wykonanie dekoracyjnych wycięć o pożądanym, obłym kształcie. W strefie dark zone zastosowano kolor granatowy, który tworzy wyjątkową atmosferę, podczas gdy w pozostałych częściach biura (z wyjątkiem kuchni) dominuje biel, dodając przestrzeniom świeżości i jasności. Ta precyzyjna i estetyczna gra kolorów doskonale wpisuje się w projekt wnętrza biura project44, tworząc harmonijną i stylową przestrzeń pracy.

W biurze project44 zrezygnowano z tradycyjnych punktów kawowych na rzecz przestronnych kuchni, które mają za zadanie zachęcać pracowników do wspólnego spożywania posiłków i interakcji. Jedna z nich pełni również funkcję miejsca do przeprowadzania townhalli, czyli ważnych spotkań zarządu z udziałem całego zespołu.

Podobnie jak w sali szkoleniowej, wszystkie meble w tej kuchni są ruchome (na kółkach), co umożliwia łatwe dostosowanie całej przestrzeni do danego wydarzenia. To przestronne pomieszczenie zostało także wyposażone w zestawy ekranów z systemem AV, umożliwiającym łączenie się krakowskiego biura z pozostałymi grupami pracowników project44 z całego świata. Wysoką jakość dźwięku dla wszystkich uczestników zapewniają głośniki, które zostały strategicznie rozmieszczone na całej powierzchni sufitu.

Firma project44 zdecydowała się na stworzenie zewnętrznego tarasu dla pracowników, który stanowi przestrzeń rekreacji i relaksu.

Ponadto, firma project44 zdecydowała się na stworzenie zewnętrznego tarasu dla pracowników, który jest przedłużeniem ów kuchni. Stanowi on przestrzeń rekreacyjną i relaksacyjną. Jest idealnym miejscem do odpoczynku, rozmów w nieformalnej atmosferze i organizacji firmowych wydarzeń. Co więcej, drzwi pomiędzy tarasem a kuchnią zostały celowo zaprojektowane jako przesuwne, aby stworzyć wrażenie jednej spójnej powierzchni, harmonijnie łączącej te dwie przestrzenie. To rozwiązanie zapewnia swobodny przepływ między wnętrzem a zewnętrzem.

Friendly high tech

Projekt biura firmy project444 wyróżnia się nowoczesnym stylem, który harmonijnie łączy estetykę, funkcjonalność i innowacyjne rozwiązania. Koncept architektoniczny przestrzeni został stworzony tak, aby zapewnić użytkownikom inspirujące otoczenie, które stymuluje kreatywność i innowacyjność.

Marta Konarska z The Design Group, architektka wnętrz biura project44, podkreśla:

Podczas projektowania biura project44 skoncentrowaliśmy się na stworzeniu przestrzeni, która reprezentuje nietradycyjne podejście do pracy i promuje wydajność. Zależało nam na wykreowaniu nowoczesnego, a zarazem przyjaznego klimatu, dlatego skorzystaliśmy z minimalistycznych form i jasnych kolorów uzupełnionych brandowym granatem, który nadaje wnętrzom osobliwego charakteru i tworzy spójny wizerunek firmy.

Ważnym źródłem inspiracji dla projektantów z The Design Group był również sam kształt bryły budynku.

Chcieliśmy stworzyć w tym projekcie coś delikatnego, przyjemnego dla oka i uniknąć typowych dla stylu high tech prostych kątów. Inspirację czerpaliśmy z samego budynku, którego kształt stał się płótnem dla tego projektu. Właśnie dlatego w biurze znaleźć można wiele obłości, które wprowadzają pewną miękkość do wnętrz. Zdecydowaliśmy się także na drewnopodobne wykończenia profili aluminiowych, które nadają przestrzeniom ciepła i naturalności. W efekcie powstało biuro w stylu, który określiliśmy jako friendly high-tech. - wyjaśnia Natalia Sztandor z The Design Group, architektka wnętrz biura project44.

Przy wejściu do biura project44 szczególną uwagę zwraca na siebie mleczna, szklana ściana z wyeksponowanym logo firmy, za którą zauważyć można bujną roślinność. Całe wnętrze recepcji jest utrzymane w spójnej, ciepłej kolorystyce, co sprawia, że przestrzeń oddaje wrażenie elegancji i profesjonalizmu.

Przy wejściu do biura project44 szczególną uwagę zwraca na siebie mleczna, szklana ściana z wyeksponowanym logo firmy, za którą zauważyć można bujną roślinność.

Zrównoważony komfort pracy

Architekci z The Design Group Zrównoważony rozwój w biurze project44 wspiera najwyższej jakości oświetlenie. Mając na uwadze fakt, że tradycyjne oświetlenie, takie jak żarówki i świetlówki, zużywają znaczną ilość energii (co przekłada się na wyższe rachunki za prąd oraz negatywny wpływ na środowisko), architekci zaproponowali najnowocześniejsze, energooszczędne rozwiązania LED.

Tego typu oświetlenie umożliwia znaczną redukcję zużycia energii - nawet o 80%. Ponadto, diody LED generują mniej ciepła i nie zawierają szkodliwych substancji. Dzięki wydłużonej żywotności tego oświetlenia, koszty związane z jego konserwacją i wymianą są znacznie niższe, co przekłada się na zmniejszenie śladu węglowego. Co więcej, diody LED mają znakomity współczynnik oddawania barw i znacznie mniejszy efekt olśnienia, dzięki temu biuro zyskuje na przytulności i bardziej produktywnym środowisku pracy.

Zrównoważonym rozwiązaniom LED towarzyszy również niebanalna estetyka. Dla wielu pomieszczeń biura project44, architekci z The Design Group zaprojektowali spersonalizowane, dopasowane do biura oświetlenie. W części salek spotkań oraz w strefie komunikacji wzdłuż trzonu biura projektanci zdecydowali się na zainstalowanie opraw, których konstrukcja zapewnia kąt 360 stopni świecenia.

W każdym naszym projekcie poświęcamy dużo uwagi na kwestie związane z ergonomią i ekologią. Nie inaczej musiało być w biurze project44. Klientowi zależało na to, by pracownicy mieli zapewniony komfort pracy, a także czuli się odpowiedzialni za środowisko i przyczyniali się do jego ochrony. Właśnie dlatego wszystkie biurka w biurze project44 są regulowane elektrycznie, co umożliwia pracownikom zmianę pozycji siedzącej na stojącą. Do tego każde stanowisko zostało wyposażone w wyspy akustyczne, zapewniające odpowiednie warunki do skupienia i efektywnej pracy. W łazienkach zainstalowane zostały czujniki w podajnikach na mydło, a także drzwi z funkcją push/pull umożliwiającą użytkownikom ich otwieranie bez użycia klamki. Koniecznym elementem wyposażenia biura były również pojemniki do segregacji śmieci. – podkreśla Marta Konarska.

