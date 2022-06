Futurystyczna wystawa Biennale Warszawa otwarta w Domach Towarowych Centrum

Biennale Warszawa to nazwa powstałej w 2017 roku interdyscyplinarnej publicznej instytucji kultury. Głównym wydarzeniem tegorocznej, drugiej edycji Biennale jest wystawa zatytułowana „Seeing Stones and Spaces Beyond the Valley / Widzące kamienie i przestrzenie poza Doliną”. Potrwa do 17 lipca i odbywa się w ikonicznej przestrzeni Domów Towarowych Wars Sawa Junior, które wraz z kolejnymi aktywnościami powracają na mapę ważnych wydarzeń kulturalnych w centrum stolicy.

Główne wątki II edycji Biennale Warszawa, zatytułowanej „Widzące kamienie i przestrzenie poza Doliną”, to między innymi sieci, algorytmy oraz sztuczna inteligencja, które coraz częściej wpływają na wszystkie sfery życia. To wokół tych zagadnień skupiają się prace kilkudziesięciu artystek i artystów z całego świata prezentowane na głównej wystawie, zaprojektowanej przez grupę architektoniczną CENTRALA. Wystawie towarzyszy szeroki program wykładów, debat, warsztatów, prezentacji i seminariów.

W pracach poświęconych alternatywnym wizjom przyszłości ich twórcy przekonują, że to nie inteligentne maszyny, ale przede wszystkim ludzie mogą wyjaśnić relacje przyczynowo-skutkowe między zjawiskami i stworzyć plan, który pozwoli kształtować odpowiedzialną i zrównoważoną przyszłość.

- Cieszymy się, że Biennale Warszawa korzysta z przestrzeni naszych budynków - to wydarzenie, które dotyka ważnych tematów związanych z funkcjonowaniem społeczeństw i jednostek we współczesnym świecie. Mamy ambicję przywracać wielofunkcyjność Domów Towarowych Wars Sawa Junior, między innymi goszcząc i organizując angażujące wydarzenia, współtworzące ofertę kulturalną i przyciągające nowych użytkowników do centrum stolicy. Dla międzynarodowych i polskich twórców to doskonała okazja do dotarcia do szerszej publiczności – tłumaczy Izabela Janiszewska, dyrektor Domów Towarowych Wars Sawa Junior.

Wybrane prace na Biennale Warszawa 2022

Specjalnie na potrzeby Biennale Warszawa, organizacja Territorial Agency, założona przez architektów i urbanistów, opracowała nową wersję pracy „Graniczne technologie – obszar narażony”, która wykorzystując bazy danych i zdjęcia satelitarne, opowiada o przemianach środowiskowych w naszym regionie Europy.

Również na zamówienie Biennale, artystka i pisarka Vanessa Graf stworzyła specjalną mapę, zachęcającą odbiorców do poszerzenia wyobrażeń na temat ilości materialnej i energochłonnej infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania internetu w Polsce.

Z kolei instalacja Špely Petrič „Wegetariat: praca zero” łączy żywe rośliny i technologie, dotykając tematu body surveillance - inwigilacji ciała poprzez zbieranie danych medycznych i fizjologicznych.

Do relacji między technologią, polityką i społeczeństwem odnosi się interaktywna praca greckiej artystki Kyriaki Goni, która opowiada o podboju Marsa oraz splocie futurologii i historycznego kolonializmu.

Odwiedzający wystawę mogą też poznać „Ogród danych” kolektywu Grow Your Own Cloud – pracę zachęcającą do przyjrzenia się najnowszej technologii sekwencjonowania genetycznego w celu pobierania muzyki, obrazów i plików tekstowych… z roślin w czasie rzeczywistym.

O tym, że rozwiązania proponowane przez sztuczną inteligencję i najnowsze technologie nie zawsze są optymalne mówi projekt „Asunder” - fikcyjny „menedżer środowiska”, symulujący zmiany, które miałyby w przyszłości zapewnić bezpieczeństwo Ziemi.