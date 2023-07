Gabinety medyczne: nie tylko sterylne i funkcjonalne! O ich projektowaniu mówi Hanna Pietras

Architektka Hanna Pietras wyjaśnia, na co warto zwrócić uwagę projektując gabinety i inne placówki medyczne, a co za tym idzie — pokazuje, że takie miejsca mogą być nie tylko funkcjonalne, ale i piękne.

REKLAMA

Projektowanie gabinetów medycznych dzisiaj nie musi zamykać się tylko w słowach „sterylność”, czy „funkcjonalność”.

Hanna Pietras swoimi projektami pokazuje, że można stworzyć przestrzeń ponadczasową, eklektyczną, a przede wszystkim taką, w której pacjent dobrze się czuje.

Każdy z nas choć raz był w gabinecie medycznym lub szpitalu, czy klinice. Najczęściej miejsca te wizualnie nie pomagają nam w uspokojeniu nerwów przed wizytą lekarską. A to właśnie otoczenie, w którym na nią czekamy może mieć realnie, kojący wpływ na nasze emocje. Architektka Hanna Pietras wyjaśnia, na co warto zwrócić uwagę projektując gabinety i inne placówki medyczne, tak aby koiły nerwy pacjentów.

arch. Hanna Pietras

Projektowanie gabinetów medycznych dziś

Jak podaje National Library of Medicine, satysfakcja pacjentów jest ważnym i powszechnie stosowanym wskaźnikiem pomiaru jakości w ochronie zdrowia. Zadowolenie pacjentów wpływa m.in. na ich lojalność. A co dokładnie na to się składa? Pomoc lekarska, obsługa, a także wystrój przestrzeni.

W całym procesie projektowania gabinetów medycznych pamiętam przede wszystkim o pacjentach, czyli realnych „użytkownikach” tych przestrzeni. Po dziś dzień gabinety lekarskie i kliniki kojarzą się ze sterylnością, zimnym światłem i atmosferą niepokoju. Cieszę się, że moi Inwestorzy chcą odejść od tego, dają mi przestrzeń do stworzenia wnętrza przytulnego, udomowionego, ale przede wszystkim wypełnionego kolorem, strukturą lub naturalnym materiałem - mówi Hanna Pietras. - Nie możemy przy tym zapomnieć, że wnętrze, które projektujemy ma dać pacjentom poczucie, że trafili do miejsca, gdzie zajmą się nimi profesjonaliści — dodaje.

Architektka Hanna Pietras zaprojektowała niejedną przestrzeń gabinetu, czy kliniki medycznej. Czerpiąc ze swojego doświadczenia w projektowaniu również luksusowych wnętrz prywatnych wie, że o pewnych elementach – niezależnie od przeznaczenia przestrzeni nie można zapomnieć. Jednym z nich jest rozmowa.

Niezwykle istotna jest dla mnie rozmowa z inwestorem. Chcę jak najlepiej poznać sposób pracy, wszystkie niuanse. Wnętrza gabinetów, które projektuje mają być przyjazne również dla personelu, który z nich korzysta. Nie wyobrażam sobie aranżowania takiej przestrzeni elementami jak np. meble, które powodowałyby zaburzenie ciągów komunikacyjnych. Od początku należy poznać specyfikę zawodu, ale też przestrzeni, w której dany specjalista ma funkcjonować - mówi Pietras. - Tu chodzi o efektywność w codziennej pracy, ale także środowisko, w którym pracownicy i pacjenci mogą czuć się komfortowo — dodaje.

Wyzwanie estetyczne i funkcjonalne

Planowanie, projektowanie wnętrz i wyposażenie gabinetu to nie tylko kwestia konstrukcyjna i estetyczna, ale przede wszystkim wyzwanie funkcjonalne. Optymalnie zaprojektowany gabinet lekarski, specjalistyczny czy dentystyczny funkcjonuje jak w zegarku, w którym jeden trybik idealnie zazębia się z drugim.

Tylko eksperci w tej dziedzinie znają przebieg pracy w gabinecie i wiedzą, jak najlepiej wykorzystać planowaną lub istniejącą przestrzeń do ćwiczeń. W ten sposób przepływy pracy stają się bardziej wydajne, codzienna rutyna praktyki mniej stresująca, a praktyka jako całość bardziej skuteczna.

Ortoprotex foto: Hanna Pietras projekt: Hanna Pietras

Pozostając przy wyzwaniach estetycznych. Hanna Pietras w swoich projektach jest daleka od zachowawczości i sztampy. Mamy kolory — tak jak w klinice Ortoprotex. Zieleń, bordo, wzorzyste tapety. Kompletne odejście od tego, z czym kojarzą nam się gabinety. Zwłaszcza te dentystyczne. W tej realizacji architektka postawiła na stworzenie funkcjonalnej przestrzeni, ale przy tym miłej dla oka. Takiej, w której pacjent, chociaż odrobinę lepiej może się poczuć. O co z resztą zadbano już od wejścia, ponieważ hol i recepcja są niezwykle przytulne. To za sprawą mebli i użytych materiałów.

Podobne założenie co do aranżacji przestrzeni miała architektka, projektując gabinety Salus Med.

Cieszę się, że pacjenci odwiedzający Salus Med, pytają się np. o meble – skąd są, albo chwalą tapetę. Widać, że to zwraca ich uwagę, dzięki czemu ten stres spowodowany wizytą na fotelu jest mniejszy — mówi Pietras.

Gabinety Salus Med foto: Hanna Pietras projekt: Hanna Pietras, Małgorzata Kowalczyk-Wiankowska, Paulina Markowska-Chudzicka

Projektując Salus Med, również trzymałam się założenia, żeby stworzyć przestrzeń, która żyje. Jest nowoczesna, przestronna, z kolorem i detalem. Taką, gdzie króluje elegancja i drewno! Dochodzą do mnie sygnały, że to się udało, ponieważ tu również pacjenci zwracają uwagę na wystrój i dzielą się tym z personelem — dodaje.

Kiedyś idąc do lekarza, siedzieliśmy w ciemnej poczekalni, z przemysłową wykładziną lub linoleum, na starym krześle obok stolika z wysłużonymi magazynami z poprzedniego roku. Korytarze natomiast „zdobiły” plakaty koncernów farmaceutycznych. Dziś na szczęście najbardziej innowacyjne gabinety medyczne wykorzystują wystrój wnętrz, aby podnieść jakość obsługi pacjentów.