Galaxy Playground, czyli nowe wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy

Samsung otworzył wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy. Galaxy Playground to unikalna przestrzeń ukryta w podwórzu jednej z niepozornych kamienic przy ul. Chmielnej 18.

Samsung otwiera w centrum Warszawy wyjątkową immersyjną przestrzeń.

Galaxy Playground to niepowtarzalne audio-wizualne doświadczenia, doskonałe kadry i mnóstwo inspirujących wydarzeń.

Zabawa ze światłem i grawitacją, kameralne koncerty, seanse filmowe oraz spotkania z ulubionymi artystami – te i inne atrakcje będą dostępne bezpłatnie od 8 lutego do 29 kwietnia w Galaxy Playground przy Chmielnej 18 w Warszawie.

Samsung przygotował osiem różnorodnych stref stworzonych z myślą o wszystkich, którzy cenią sobie swobodę ekspresji, nowoczesny design i unikatowe formy rozrywki. To również idealne miejsce dla tych, którzy uwielbiają wyrażać siebie poprzez zdjęcia i materiały wideo udostępniane w mediach społecznościowych.

Galaxy Playground to pierwsze takie miejsce w Polsce, gdzie można bezpośrednio doświadczyć możliwości, które oferuje marka.

Naszym założeniem było stworzenie miejsca, gdzie możemy zaprosić wszystkich do świata Galaxy. Tu naprawdę dzieje się magia i otwierają się niedostępne na co dzień przestrzenie. Dzięki Galaxy Playground, świat Galaxy jest teraz dostępny dla wszystkich. Zapraszamy, to przestrzeń stworzona dla Was – zachęca Magda Sielachowicz – Nowakowska, Head of Marketing, Samsung Electronics.

Spośród wielu atrakcji na odwiedzających czekają między innymi: nieziemskie scenografie do zdjęć i wideo: tunel bez końca, neony, zabawa z grawitacją – kilkanaście specjalnie zaprojektowanych przestrzeni, które będą doskonałym źródłem inspiracji i tłem do niezwykłych ujęć. A także kameralne koncerty, pokazy filmowe i warsztaty fotograficzne m.in. spotkania z Sarą James, warsztaty filmowe i fotograficzne z Krzysztofem Gonciarzem, Viktorem Borsukiem i Hashtagalkiem. Strefa personalizacji i najbardziej wyjątkowy Pop-Up Store w Polsce: możliwość zdobycia limitowanych naklejek do personalizacji smartfonów Galaxy oraz współtworzenia niepowtarzalnej instalacji artystycznej.

Wstęp do Galaxy Playground jest całkowicie bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rezerwacji (z wyjątkiem wydarzeń zamkniętych). Przestrzeń będzie otwarta od 8 lutego do 29 kwietnia 2023 r.