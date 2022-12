Galeria Północna inwestuje w dogodny system komunikacyjny

Galeria Północna w Warszawie zainwestowała właśnie w dwa kluczowe dla ruchu klientów usprawnienia komunikacyjne, dzięki którym połączenie między piętrami obiektu jest jeszcze łatwiejsze.

– Nie ustajemy w rozwoju Galerii Północnej, skupiając się na inwestycjach, które tworzą nowe przestrzenie, podnoszą komfort wizyty w centrum i umacniają customer experience, ale także sprawiają, że obiekt jest niezwykle przyjazny w użytkowaniu. To jeden z kluczowych elementów naszej strategii – mówi Roman Bugajczyk, Head of Retail in Poland w GTC S.A. – Bazujemy przy tym zarówno na uważnej obserwacji zachowań i analizie potrzeb klienta oraz lokalnego rynku, jak również kreujemy nowe trendy w kształtowaniu przestrzeni handlowej, dopasowane do naszych potrzeb. Tym samym tworzymy obiekt rozwojowy, który ewoluując podąża za konsumentem i rynkiem, co stanowi o naszej przewadze – mówi.