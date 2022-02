Galeria Rynek 30 z wystawą poświęconą kobietom-rzemieślniczkom

Już 3 marca rusza wystawa Gildia. Artystka Olga Micińska, posługując się własnymi rzeźbami oraz przedmiotami wybranymi z kolekcji Muzeum Warszawy, aranżuje w nim przystanek na trasie wyobrażonego wędrownego kobiecego cechu rzemieślniczego.

REKLAMA

Stolarki i ciesielki, czyli kobiety pracujące w drewnie - to bohaterki wystawy Gildia artystki Olgi Micińskiej.

To kolejna wystawa w Galerii Rynek 30 - nowej przestrzeni dla sztuki najnowszej w Muzeum Warszawy.

Gildię będzie można odwiedzić od 3 marca do 28 sierpnia 2022 roku w Galerii Rynek 30 w siedzibie głównej Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta.

Wystawa Gildia to opowieść o jeszcze nieistniejącej gildii stolarek i ciesielek. Według do dziś żywej tradycji wędrownych gildii niemieckich czeladnik po ukończeniu szkoleń, wyrusza w podróż, wędrując od jednego zlecenia do drugiego. Olga Micińska urządziła w przestrzeni Galerii Rynek 30 tymczasowy przystanek na trasie członkiń wyobrażonej Gildii.

Artystka posługuje się własnymi rzeźbami-obiektami oraz przedmiotami wybranymi z kolekcji Muzeum Warszawy uzupełnionymi o fotografie, aby zainscenizować opowieść o kobiecym związku rzemieślniczym. Kształt, jaki przybiera warsztat wyimaginowanej gildii, zachęca do zmiany naszego myślenia o wytwórstwie przedmiotów jako o domenie działań męskich, związanych z fizyczną siłą i hierarchią.

W powołanym przez artystkę związku rzemieślniczek realizuje się utopijna sytuacja sprawiedliwego podziału pracy, wiary w moc współdziałania, a także estetycznej rewaloryzacji. Za pomocą zdawałoby się prostych przedmiotów takich jak koc, skrzynia transportowa, bieliźniana koszulka czy polerka do paznokci, Micińska konstruuje świat w którym jest również miejsce na poszanowanie ciała i fizyczności pracownicy. Do instalacji artystka wprowadza tkaniny, delikatne jedwabie w przewiewnych ubraniach czeladniczek czy tkane materie, które są innym ważnym motywem w jej twórczości.

Gildia to kontynuacja dotychczasowych działań Olgi Micińskiej. W polu praktyk badawczych i performatywnych artystki są rzemiosło, w szczególności stolarka i tkactwo, sposoby organizacji produkcji i systemowe założenia stojące za tymi procesami. Platformą działań artystycznych i wytwórczych jest powołany przez Micińską w Amsterdamie The Building Institute. Ten artystyczno-mentorski projekt ma konkretny wymiar edukacyjny - polega na szkoleniu i wspieraniu młodych kobiet, by miały większy udział w dotąd męskich zawodach rzemieślniczych związanych z obróbką drewna.

Olga Micińska (ur. 1987 r. w Łodzi) to artystka wizualna mieszkająca w Amsterdamie. Ukończyła studia na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie oraz na uczelni Dutch Art Institute w Arnhem. Poza działalnością artystyczną pracuje rzemieślniczo, projektując i wykonując meble oraz inne obiekty na zamówienie. Inicjatorka eksperymentalnej organizacji The Building Institute, skupiającej się na kształceniu kobiet oraz innych osób marginalizowanych w fachu budowlanym. Pracuje przede wszystkim z drewnem, ale też z tkaniną, ceramiką, metalem czy fotografią. Prace Micińskiej są wystawiane w kraju i za granicą, m.in: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (PL), Polana Institute (PL), Tilde (NL), Miesiąc Fotografii w Krakowie (PL), Marwan (NL), Thkio Ppalies (CY), Combo (SP).