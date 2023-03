Game changer w urządzaniu wnętrz

Doświadczenie gamingowe zmienia świat wokół nas i coraz silniej wpływa na zwyczaje konsumenckie. Dotyczy to również branży wnętrzarskiej. Marka VOX właśnie zaprezentowała koncepcję Voxbox Studio opartą na połączeniu najbardziej zaawansowanych technologii gamingowych ze światem retail. Może być ona wdrażana nie tylko w Polsce – już działa testowy punkt w centrum Madrytu a jeszcze w marcu rozpocznie się pilotaż w Dubaju.

Architektoniczny projekt VOXBOX STUDIO powstał we współpracy ze studiem konsultingowo-projektowym Bidermann+Wide.

Maciej Syroczyński: "VOXBOX to zaawansowany, a jednocześnie intuicyjny program do projektowania wnętrz".

W dobrze zaprojektowanej grze komputerowej działamy intuicyjnie. Czujemy, że świat, w którym się poruszamy niemal nie ma granic. Dzięki programowi do aranżacji wnętrz VOXBOX, który korzysta z technologii zapożyczonej ze świata gier, możemy to wyjątkowe poczucie wolności mieć również podczas urządzania naszych domów.

Jednym z ważniejszych aspektów VOXBOX jest fakt, że “przedmioty”, których używamy w programie, aby stworzyć swoją przestrzeń, to realne produkty, które mają swoją nazwę, opis, wymiary i cenę, fot. mat. prasowe

VOXBOX od samego początku miał nie tylko dać odpowiedź na pytania, jak zaplanować pokój czy mieszkanie lub czy wybrane elementy wnętrza zmieszczą się w danym pomieszczeniu, lecz miał pozwolić użytkownikowi zakochać się w produktach i w całym projekcie wnętrza. Dlatego przy tworzeniu tego programu wybrano technologie ze świata gier wiedząc, że będą się one rozwijały w kierunku, na cyfrowym, wiernym odzwierciedleniu rzeczywistości.

VOXBOX to zaawansowany, a jednocześnie intuicyjny program do projektowania wnętrz, którego nie musisz się uczyć. Jeśli Ty lub twoje dzieci grają w gry typu Sims lub Minecraft, poradzą sobie z łatwością z VOXBOX. Tworzymy modele 3D tak, aby jakość wizualizacji zachwycała. Wisienką na torcie jest wykorzystanie okularów VR, czyli wirtualnej rzeczywistości, dzięki którym po zaprojektowaniu swojej przestrzeni można do niej wejść i poczuć się jakbyśmy w niej faktycznie byli, zanim wydamy przysłowiową złotówkę na zakup produktów użytych do stworzenia danego wnętrza - opowiada head of e-commerce VOX Maciej Syroczyński.

Jednym z ważniejszych aspektów VOXBOX jest fakt, że “przedmioty”, których używamy w programie, aby stworzyć swoją przestrzeń, to realne produkty, które mają swoją nazwę, opis, wymiary i cenę. Za pomocą jednego kliknięcia możemy dodać je do koszyka sklepu internetowego. Rozwiązanie to wdrożone zostało kilka lat temu zarówno jako aplikacja dostępna on-line dla każdego odwiedzającego stronę vox.pl, jak i efektywne narzędzie wsparcia sprzedaży dla sieci salonów. A dziś staje się elementem nowej propozycji biznesowej - dodaje.

Kolejny level

Program VOXBOX jest sercem nowego modelu biznesowego. Koncepcja VOXBOX Studio opiera się na połączeniu najbardziej zaawansowanych technologii gamingowych z branżą retail. Siłą napędową do rozwoju całego modelu jest chęć stworzenia nowego doświadczenia w obszarze projektowania wnętrz, prezentacji produktów i procesu transakcyjnego.

Architektoniczny projekt VOXBOX STUDIO powstał we współpracy ze studiem konsultingowo-projektowym Bidermann+Wide, specjalizującym się w tworzeniu architektury wnętrz i systemów komunikacji wizualnej.