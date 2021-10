Ganszyniec, Koziara i inni. Unikalne obiekty polskich designerów na aukcji sztuki

Na aukcji internetowej „Art & Design” można licytować 36 dzieł sztuki współczesnej i 12 niezwykłych przedmiotów zaprojektowanych przez najbardziej znanych polskich designerów.

REKLAMA

Każdy z wystawionych na aukcję obiektów jest pojedynczym egzemplarzem lub należy do ściśle limitowanej serii. Aktualnie nie można go kupić nigdzie indziej.

Tomek Rygalik zaproponował dwa obiekty: stołek "Ghostbuster Universal Stool” oraz stolik z limitowanej kolekcji (8 sztuk) "Tables Are Forever”. "Ghostbuster Universal Stool” to prototyp wykonany w całości z poddanego recyklingowi polietylenu, pozyskiwanego z tzw. sieci widm, czyli starych sieci rybackich wyłowionych z Bałtyku. W stare, porzucone sieci zaplątują się ryby, ssaki morskie i ptaki, co stanowi poważne zagrożenie dla wielu ekosystemów.

Kolekcja stołów "Tables Are Forever” zaprojektowana została na zamówienie Rossana Orlandi Gallery w Mediolanie. Wystawiony na aukcję stolik z tej kolekcji, pokryty jest rdzą, a następnie specjalną powłoką antykorozyjną. Według autora mebel ma skłaniać do refleksji nad nieustanną przemianą materii i przemijaniem kultury materialnej.

Na aukcji wystawione są aż cztery przedmioty autorstwa Oskara Zięty. Stołek „Plopp” i krzesło „Chippensteel” to projekty wprawdzie doskonale znane miłośnikom dobrego designu, jednak na aukcji oferowane są ich wyjątkowe wersje. Tak jak w przypadku stolika Tomka Rygalika, oba pokryte są rdzą i zabezpieczone lakierem bezbarwnym hamującym dalszy proces utleniania. Atrakcją aukcji są także dwa unikalne lustra Oskara Zięty z polerowanej stali nierdzewnej. Choć oba mają podobny migdałowaty kształt, to występują w skrajnie różnych rozmiarach: „Łezka L” ma aż 121 cm wysokości, podczas gdy „Łezka S” jedynie 48 cm.

Dorota Koziara wystawia na aukcji spektakularną rzeźbę „Angelo”. Misterna konstrukcja z wikliny i witek brzozowych jest jedną z cyklu rzeźb "12 Angeli”, zapoczątkowanego przez instalację pod tym samym tytułem (instalacja zwyciężyła w międzynarodowym konkursie rzeźbiarskim Terra Moretti, w jury zasiadał m.in. nieżyjący już słynny krytyk sztuki Pierre Restany). Na aukcji „Art & Design” wylicytować mona także „Wind of Salento” – zestaw trzech szklanych świeczników Doroty Koziary. Świeczniki wykonane są przez włoskich mistrzów w technice ręcznie formowanego szkła, a część kolekcji zarezerwowana jest na wyłączność dla słynnej marki Christian Dior.

Miłośników drobnych, luksusowych akcesoriów zachwycą przedmioty zaproponowane na aukcję przez Maję Ganszyniec. Dwa wsporniki i dwa świeczniki z polnych kamieni i mosiądzu to zestaw z serii „Otok”. Seria jest obecnie niedostępna w regularnej sprzedaży. Polne kamienie, tak naturalne dla naszego krajobrazu, to zapomniany, a teraz odkrywany na nowo materiał. Każdy kamień́ jest inny, a każdy wykonany z niego przedmiot – niepowtarzalny.