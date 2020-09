Gdańska kamienica skrywa kolorowe wnętrza zainspirowane Meksykiem i Hiszpanią

Zaprojektowane przez pracownię Studio Loko wnętrza restauracji Hola Tapas w Gdańsku to zakątek przepełniony kulturą hiszpańską i meksykańską położony w klimatycznej starej kamienicy, nieopodal Katedry Mariackiej.

Właściciele gdańskiego lokalu Hola Tapas mają doświadczenie w prowadzeniu gastronomii – od wielu lat prowadzą cieszący się popularnością longstreet pub na ul. Długiej w Gdańsku. Zakochani w kulturze latynoskiej na motyw przewodni swojego nowego lokalu wybrali fuzję Hiszpanii i Meksyku, realizowaną zarówno w menu restauracji (które pomagał układać mąż projektantki wnętrz, rodowity Meksykanin), jak i w designie miejsca.

Zlokalizowany w starej kamienicy przy ul. Piwnej w Gdańsku lokal od już na samym wejściu wita ogromnym muralem przedstawiającym portet Fridy Czachy. Motyw Santa Muerte przewija się zresztą przez cały projekt i jest obecny nawet w logo restauracji. – Właściciele są zakochani w czachach, sami malowali część dekoracji – zdradza Beata Kwiatkowska ze Studia Loko.

Właścicielom zależało na tym, aby lokal miał przyjemny, pubowy klimat, zachęcający gości do spędzania w nim czasu zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorami przy rytmach latynoskiej muzyki. Dlatego też jednym z priorytetów projektu była dodatkowa funkcja cocktailbaru. Unikalny charakter we wnętrzach budują nie tylko odwołania do kultury latynoskiej i hiszpańskiej, ale również nietuzinkowy, "mięsny" kolor ścian.

- Właściciele długo nie mogli się z nim oswoić, teraz go pokochali - mówi Beata Kwiatkowska. Barwę przełamują optycznie akcenty w kolorach niebieskim i zielonym, a także hojnie wykorzystane drewno o różnym wybarwieniu, które ociepla wizualnie wystrój. Z drewnianymi akcentami korespondują detale w klimacie boho, które do wnętrz udało się przemycić pod postacią lamp i kwiatów.

Niezwykły charakter projektu podkreślają różnorodone struktury ścian: od przetartego tynku, przez chropowatą cegłę, po gładką farbę.