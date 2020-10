Gdy technologia i sztuka łączą siły w szczytnym celu. Ceniona ilustratorka ozdobiła... robota odkurzającego

iRobot prezentuje jedyną w swoim rodzaju wersję robota odkurzającego Roomba s9+. Urządzenie wraz ze stacją dokującą zostało ozdobione odręcznymi grafikami polskiej ilustratorki - Anny Halarewicz.

REKLAMA

iRobot jest producentem robotów sprzątających na świecie, który funkcjonuje na rynku od 30 lat. W Polsce działa od 2019 roku, za sprawą autoryzowanego importera i dystrybutora – spółki DLF – iRobot. Wówczas światło dzienne ujrzała idea współpracy marki z polskimi artystami. Tworzą oni wyjątkowe wersje produktów marki iRobot, które przekazywane są na aukcję wspierającą największą akcję charytatywną w Polsce. W pierwszej edycji kolaboracji „iRobot x …” wizja iRobota Roomba i7+ autorstwa Mateusza Sudy spotkała się z doskonałym przyjęciem i została zlicytowana za kwotę przekraczającą siedem tysięcy złotych, tj. więcej niż dwukrotność ceny sklepowej.

W 2020 roku organizator akcji do współpracy zaprosił niezwykle cenioną ilustratorkę modową – Annę Halarewicz. Rozwinięciu uległa również formuła akcji, bowiem na efekt końcowy wpływ mieli fani marki iRobot w Polsce. Dostali oni możliwość głosowania w mediach społecznościowych firmy na jedną z trzech propozycji autorki. - Przedstawiłam trzy projekty dając też szansę odbiorcom, aby sami zdecydowali, który projekt najbardziej przypadł im do gustu. Przyznam, że wizja, która zwyciężyła była dla mnie sporym wyzwaniem. Wszystko to przez linearyzm grafiki, który implikował konieczność skupienia się na szczegółach - tłumaczy ilustratorka.

Anna Halarewicz w swoich pracach stawia na wizerunek kobiet oraz emocji, które im towarzyszą. Z tego powodu wizja iRobota Roomba s9+ autorstwa ilustratorki stanowi kolejne rozmyślania nad płcią piękną. Dopełnieniem projektu iRobot x Halarewicz są – artystyczna sesja fotograficzna autorstwa Arkadiusza Budkiewicza oraz materiał filmowy, za który odpowiada Konrad Koterba.

Za projekt iRobot x Halarewicz odpowiadają m.in. wykonanie i wizja artystyczna – Anna Halarewicz oraz organizator projektu: DLF Sp. z o.o. – autoryzowany importer i dystrybutor iRobot w Polsce.