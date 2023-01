Gdy wszystko zaczyna się przy wyspie. Ten salon fryzjerski w Łodzi zachwyca designem

Salon fryzjerski Loco w Łodzi jest miejscem, gdzie przychodzimy nie tylko po nową fryzurę. Tu liczy się detal, a za to odpowiada architektka Hanna Pietras, która zaprojektowała wnętrze emanujące autentycznością i niewymuszoną elegancją.

REKLAMA

Salon fryzjerski Loco w Łodzi to jeden z najnowszych projektów architektki Hanny Pietras.

Hanna Pietras: "Nie chciałam iść w klasykę, jaką znamy z wielu innych salonów fryzjerskich. Postawiłam na detale – w wykończeniu, meblach czy dodatkach".

Dzisiejsze projektowanie przestrzeni takich jak gabinet kosmetyczny, czy salon fryzjerski zdecydowanie różni się od tego, jak było to robione jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj poza funkcjonalnością miejsca ważne jest również to, jak ono wygląda i jak się w nim czujemy. Odpowiedni dobór kolorów, materiałów czy oświetlenia wpływa na nasze zmysły. A przecież idąc do fryzjera, chcemy sobie poprawić nastrój i spędzić ten czas w miłych okolicznościach, prawda? Salon fryzjerski Loco w Łodzi jest miejscem, gdzie przychodzimy nie tylko po nową fryzurę. Tu liczy się detal, a za to odpowiada architektka Hanna Pietras, która zaprojektowała wnętrze emanujące autentycznością i niewymuszoną elegancją.

Tu liczy się detal

Niewielka przestrzeń 50 mkw. zmieściła dużą ilość niestandardowych rozwiązań. Dla inwestorów ważne było zachowanie w projekcie równowagi między estetycznym pierwiastkiem męskim i żeńskim. Dlatego masywne i ciemne kolorystycznie elementy skontrastowane zostały z jasnymi i eterycznymi detalami. Dzięki temu pracowni udało się stworzyć przestrzeń, w której niezależnie od płci – będziemy czuć się dobrze.

Połączenie szarości z drewnem, beżami i czarnymi elementami dało efekt bardzo udomowionego wnętrza, fot. Follow The Flow

Ciekawy efekt udało się osiągnąć dzięki artystycznemu postarzaniu ścian. Wędrujący po nich wzrok zatrzymuje się na dłużej przy dekoracyjnych łukach, które eksponują bogatą ofertę produktów. Salon LOCO to również drogeria, w której można kupić kosmetyki do pielęgnacji włosów i ciała. Właścicielom zależało na odpowiednim wyeksponowaniu produktów, ale nie chcieli klasycznych gablot.

Już na etapie powstawania wizualizacji ważne było podkreślenie multifunkcjonalności wnętrza, w którym usługi fryzjerskie są tylko jednym z elementów oferty. Nie chciałam iść w klasykę, jaką znamy z wielu innych salonów fryzjerskich. Postawiłam na detale – w wykończeniu, meblach czy dodatkach. Dzięki temu powstała przestrzeń przyjemna dla oka, ale przede wszystkim ponadczasowa - opowiada architektka Hanna Pietras.

Domowa atmosfera wokół wyspy

Z czym nam się kojarzy wyspa kuchenna w domu? Z rozmowami, spotkaniami z przyjaciółmi, a przede wszystkim „udomowieniem” przestrzeni. LOCO to również, a może przede wszystkim, miejsce spotkań towarzyskich przy ciastku, kawie, a nawet lampce wina.

Domową atmosferę w salonie fryzjerskim Loco podkreśla duża drewniana wyspa, która zastępuje standardową poczekalnię, fot. Follow The Flow

Domową atmosferę podkreśla duża drewniana wyspa, która zastępuje standardową poczekalnię. Oczekiwanie na docelową wizytę przypomina więc przyjacielskie spotkanie, jakie często ma miejsce w kuchni. Jej uzupełnieniem jest ciekawe oświetlenie od którego nie można odwrócić wzroku.

Nie ukrywam, że wyzwaniem dla mnie i mojego zespołu były urządzenia fryzjerskie o sporych gabarytach, których niekwestionowalna funkcjonalność nie idzie w parze z estetyką. Trzeba było je ukryć lub umiejętnie wkomponować w otoczenie. Stąd pomysł, że między stanowiskami fryzjerskimi powiesimy grube kotary. Dzięki temu nie zaburzymy efektu wizualnego a przestrzeń wokół będzie funkcjonalna - dodaje Hanna Pietras.

Połączenie szarości z drewnem, beżami i czarnymi elementami dało efekt bardzo udomowionego wnętrza. Takiego, w którym z przyjemnością napijemy się kawy i spędzimy kilka godzin na metamorfozie. Hanna Pietras idealnie odzwierciedliła potrzeby swoich inwestorów. Stworzyła przestrzeń funkcjonalną jako salon fryzjerski i ekspozycyjną jako drogerię. A cały gwar miejsca skumulowany jest właśnie przy drewnianej wyspie.