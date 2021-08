Gdynia pokazuje, jak się projektuje szkoły

W nowej placówce edukacyjnej w Gdyni architekci stworzyli przyjazne wnętrza dla ponad 700 uczniów. Szkoła zaskakuje nie tylko wizualnie. Ma też coś czego nie widać gołym okiem – zadbano o słuch uczniów oraz czystość powietrza. Jest jedną z kilkunastu placówek na świecie, która realizuje międzynarodowy program Microsoft Flagship School.

Obiekt edukacyjny w mieszkaniowej dzielnicy Gdyni, przy ul. Wiczlińskiej, tworzą dwa połączone budynki. Znajduje się w nich Szkoła Podstawowa nr 37 oraz 17 Liceum Ogólnokształcące. Projekt budynku i wnętrz stworzył duet dwóch pracowni: Piotr Hardecki Architekt oraz LWS Architekci. Pomieszczenia z powodzeniem mogłyby zagrać w niejednym filmie lub serialu - zachwycają nie tylko designem, ponieważ zastosowano tu wiele nowoczesnych rozwiązań, wnętrza charakteryzuje też doskonała akustyka.

Tu już nie jest najgłośniej

Trzy pomieszczenia w których w szkole bywa najgłośniej to korytarz, stołówka i sala gimnastyczna. W czasie przerw hałas na szkolnym korytarzu potrafi dochodzić do 75-80 dB. Jak bardzo jest on męczący wie nie tylko każdy dorosły, który miał okazję być w szkole w czasie zajęć, na jego uciążliwość zwracają uwagę nawet same dzieci. Dlatego w nowych placówkach edukacyjnych, które planowane są z dużą uważnością na samopoczucie uczniów, w tych pomieszczeniach instalowane są rozwiązania poprawiające akustykę.

W gdyńskiej szkole na sufitach zamontowano podwieszane panele z wełny drzewnej z wkładem akustycznym. – Obniżają skutecznie nie tylko hałas, w sali gimnastycznej także silny pogłos dźwięków odbijających się od ścian i podłogi, który bardzo męczy słuch – wyjaśnia Romuald Wilk, doradca ds. projektów z firmy Knauf Ceiling Solutions. Płyty sufitowe z linii Heradesign Fine Plus mają wysoki poziom pochłaniania dźwięków – klasa A (αw = aż do 0.90) dzięki czemu pomagają kształtować przyjazne akustycznie wnętrza.

W całym kompleksie edukacyjnym uczy się w sumie ponad 700 uczniów. Oblegane są nie tylko korytarze, ale i szkolna stołówka. Tu także inwestor – miasto Gdynia wspólnie z architektami zdecydowali się zadbać o słuch młodzieży. Sufit pokryto panelami akustycznymi w jasnym, beżowym odcieniu Nature Tone 13. Dodatkowo pozwalają one też doświetlić wnętrza, ponieważ posiadają współczynnik odbicia światła na poziomie 60%.

Nowoczesne technologie – Microsoft i bezpiecznie powietrze

Nowocześnie jest nie tylko w samym budynku. 17 Liceum Ogólnokształcące jest pierwszą szkołą w centralnej części Europy oraz jedną z zaledwie kilkunastu placówek na świecie zrzeszonych w ramach programu Microsoft Flagship School. Współpraca pomiędzy miastem Gdynia, a światowym gigantem technologicznym dotyczy jednak nie tylko nauki. Już na etapie budowy szkoły specjaliści z Microsoft wspierali inwestycję, pomogli wyposażyć m.in. pracownie komupterowe, a po oddaniu obiektu do użytkowania wspierają nauczycieli i uczniów.

Obiekt stanął na terenie największej powierzchniowo dzielnicy Gdyni, otoczony jest lasami. O jakość powietrza zadbano także w samej szkole. Sufity podwieszane obecne praktycznie w całym kompleksie charakteryzują się ultra niską emisją Lotnych Związków Organicznych (LZO klasa A+), co znacznie wpływa na czystość powietrza we wnętrzach, w których dzieci przebywają cały dzień.