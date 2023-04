Gdynia zaprojektowała kubek dla maturzystów. Jak najbardziej w gdyńskim stylu

Minimalistyczne, dobrze zaprojektowane, pełne swobody i oddechu – a przede wszystkim naturalne. To motyw, który będzie towarzyszył maturzystom 2023 z gdyńskich szkół. Utrwalono go na pamiątkowym kubku od miasta. Już 4 maja ponad 2600 osób podchodzących do matury 2023 znajdzie na ławkach upominek, tym razem w stylu vintage.

Co roku na biurkach abiturientów z gdyńskich liceów i techników lądują "kubki maturalne".

W tym roku, Gdynia przygotowała minimalistyczny kubek o ponadczasowym wzorze.

W kubku nie znajdziemy ucha ani przesadnych ornamentów; znajdziemy za to wszystko to, co kojarzy się przede wszystkim z gdyńskim stylem, czyli prostotę, jasne barwy i oszczędne kształty.

To już swoista miejska tradycja. Co roku, począwszy od 2002 roku, na biurkach abiturientów z gdyńskich liceów i techników lądują miejskie upominki. Nazywane są „kubkami maturalnymi”, chociaż sporo z nich wymyka się temu określeniu – czasami zdecydowanie bardziej przypominają filiżanki, termosy, a nawet butelki.

To zróżnicowane wzornictwo (nawiązujące do bieżących „kubkowych” trendów czy istotnych wydarzeń), materiały i pojemności, ale zawsze łączy je podstawowa funkcja: spożywanie napojów, gorących lub zimnych.

Nie da się ich kupić, wygrać ani zdobyć w żaden inny sposób, niż tylko przystępując w danym roku do matury w jednej z gdyńskich szkół. To sprawia, że mówimy o gadżecie absolutnie limitowanym.

Gdynia naturą stoi. Kubek z designerskim przesłaniem

W tym roku – po kilku innych edycjach, w tym szklanej butelce („Optymizmu po horyzont” w 2021 roku) i wielorazowym egzemplarzu rodem z systemu kaucyjnego („A po maturze idziemy na plażę” z 2022 roku) – Gdynia wraca do klasyki, przygotowując minimalistyczny kubek o ponadczasowym wzorze.

Tak wygląda kubek, który miasto Gdynia przygotowało dla ponad 2600 tegorocznych maturzystów z 24 szkół, fot. Kamil Złoch www.gdynia.pl

Starszym pokoleniom może nie bez powodu przywodzić na myśl stołowe zastawy z barów i restauracji ubiegłego wieku, młodszym – zdecydowanie skandynawski sznyt, modernizm, dobre praktyki projektowe. Bo w tym przypadku dobry, a raczej: funkcjonalny projekt jest punktem wyjścia.

Jest wykonany z białej porcelany i ma bardzo uniwersalną pojemność 300 mililitrów. W kubku nie znajdziemy ucha ani przesadnych ornamentów; znajdziemy za to wszystko to, co kojarzy się przede wszystkim z gdyńskim stylem (głównie architektonicznym), czyli prostotę, jasne barwy i oszczędne kształty.

Minimalistyczny znak na nowym kubku maturalnym to autorski projekt designerki, która kilka lat temu odnalazła swoje miejsce do życia właśnie w Gdyni – Katarzyny Borkowskiej. Graficzka do tej pory ma na swoim koncie m.in. regularną współpracę z wydawnictwami (m.in. Wydawnictwo Znak, Rebis, Pascal czy Marginesy), tworząc dziesiątki okładek książek polskich i zagranicznych autorów, tworzyła też plakaty filmowe.