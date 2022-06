Gdzie na urlop? Proponujemy hotele z wnętrzami projektu Tremend

Pracownia architektoniczna Tremend, mająca na swoim koncie wiele prestiżowych międzynarodowych nagród, zaprojektowała wiele spektakularnych wnętrz hoteli nad polskim Bałtykiem. Warto je odwiedzić jeszcze tego lata!

Po dwóch latach pandemii nareszcie nastał czas swobodnego podróżowania. Można dowolnie planować i wybierać miejsca na wakacyjne wojaże lub krótkie weekendowe wypady. Poza odpowiednią destynacją i jej urokami, ważny jest także hotel, w jakim będziemy nocować.

Położony nad brzegiem morza Novotel Gdańsk Marina, od progu wita gości nadmorskim klimatem wnętrz. Kolory morza, piasku i nieba przeplatają się tu z subtelnymi marynistycznymi elementami. O jego przestrzeń wspólną zadbała pracownia Tremend, a za projekt wnętrz odpowiadali: Magdalena Federowicz-Boule, Paulina Szarzec, Marta Szymanowska, Aleksander Dymkowski i Klaudyna Czechowska. Zaaranżowana przez architektów strefa obejmuje: lobby z usytuowanym w jego centrum barem Fish&Gin, niedużą recepcję, sale konferencyjne i wielofunkcyjną „salę morską”, z drewnianym parkietem, w której mogą być organizowane imprezy, salę śniadaniową oraz pokój zabaw dla dzieci.

Wnętrza nawiązują w niebanalny sposób do otaczającej przyrody. Zielona, wypełniona żywą roślinnością ściana, stanowi tło dla hotelowej recepcji. Zamiast tradycyjnej lady znajdują się tu drewniane stoliki przypominające pnie drzew. Lobby urządzone zostało w stylu soft loft i dzięki wydzielającym poszczególne aneksy zasłonom i pastelowym obiciom kanap i foteli jest bardzo przytulne.

Znajduje tu się wiele miejsc do wypoczynku i spotkań: kącik ze stolikami z pni drzew, przywołujący na myśl piknik nad wodą, aneks w stylu letniego popołudnia w ogrodzie, z rattanowymi fotelami i pufem w kształcie walizki, czy też duży wygodny stół z krzesłami i zawieszonymi na łańcuchach fotelami służącymi jako huśtawki, obleganymi przez najmłodszych gości hotelu. Bar został zaprojektowany w industrialnym stylu, a jego neon Fish&Gin zachęca do skosztowania selekcji szefa kuchni.

Sala śniadaniowa za sprawą różnych odcieni błękitu i piasku nawiązuje do wypoczynku na plaży, a efekt potęgują podwójne siedziska przy ścianie, przywodzące na myśl kosze plażowe. W sali dla dzieci, urządzonej w stylu marynistycznym, mali goście mogą bawić się w latarni morskiej lub „pływać” łódką. Pod sufitem wiszą sieci rybackie, a na pomalowanych w kolorze nieba ścianach – kinkiety w kształcie obłoczków.

- Staraliśmy się nawiązać do nadmorskiego klimatu w niebanalny sposób. To natura tworzy najpiękniejsze dekoracje, a my się nimi inspirowaliśmy, tworząc wnętrza Novotel Gdańsk Marina - mówi architekt Magdalena Federowicz -Boule, prezes Zarządu Tremend.