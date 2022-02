Gdzie na Walentynki? 10 gastro-konceptów, które warto odwiedzić w święto zakochanych

Dokąd na romantyczny walentynkowy obiad lub kolację? Z pewnością do miejsca, w którym można nie tylko dobrze zjeść, ale i poczuć niezwykłą atmosferę, którą tworzy dobry design. Mamy kilka takich propozycji w naszym zestawieniu!

Seafood Station Restaurant & Oyster Bar w Warszawie

Na Alejach Jerozolimskich w Warszawie znajduje się klimatyczne miejsce dla wielbicieli ryb i owoców morza, Seafood Station Restaurant & Oyster Bar. Za projektem wnętrz stoi pracownia Sikora Wnętrza. Stylistyka wnętrza to odważna reinterpretacja stylu industrialnego połączonego z delikatnymi secesyjnymi cytatami. Masywne stalowe dwuteowniki, czy inne widoczne elementy konstrukcyjne antresoli stanowią poza funkcjonalnym, również element dekoracyjny. Widoczne instalacje elektryczne, jak również pozostałe, biegną w rurach pod sufitem pozostawione w surowym loftowym klimacie. Industrialnego charakteru nadają również metalowe schody na piętro wraz z balustradą z siatki, jak w amerykańskich fabrykach. Oryginalne oświetlenie baru wykonane z długich rur o okrągłym przekroju, niczym organy oliwskie okalają barowy kontuar zwisając z sufitu.

Białe, kwadratowe płytki na podłodze i niektórych ścianach, to proste nawiązanie do hal sprzedażowych targów rybnych. Nawet długie drewniane stoły, niczym lady, rozciągają się zapraszając gości do wspólnego biesiadowania i rozkoszowania się świeżymi krabami. Ustawione przy nich industrialne krzesła dają pozwolenie na swobodne jedzenie palcami, wszak tak skorupiaki smakują najlepiej.

Surowość stali i industrialnego wyposażenia łagodzą elementy delikatne, finezyjne i miękkie, charakteryzujące się płynnymi liniami, napisami i motywami secesyjnymi. Tapicerowane kanapy w kolorze gołębiego błękitu nawiązują do koloru spokojnego morza. Ustawione przy nich marmurowe stoliki, niczym z francuskich kawiarni, wprowadzają elegancki klimat. Drewniane krzesła, o miękkich secesyjnych liniach, nadają paryskiego szyku. Całość uzupełniona została o sztukę: rzeźbione ryby, obrazy i autorskie elementy. Zawieszone na ścianach ozdoby przypominają ceramiczne talerze włoskiego malarza Piero Fornasetti, tylko zamiast twarzy pięknej śpiewaczki LAURY CAVALIERI widnieją na nich podobizny mieszkańców podwodnego świata.

Restauracja Martim we Wrocławiu

Znajdująca się przy ul. Pomorskiej 1B we Wrocławiu restauracja Martim położona jest na rzece, co idealnie koresponduje z jej przywołującycm skojarzenia morskich wypraw geograficznych menu, które jest mieszanką klasycznej kuchni portugalskiej z kulinarnymi inspiracjami odległych Indii, Brazylii czy Japonii.

Jeszcze zanim klienci wejdą do lokalu, przez szklane witryny restauracji mogą zobaczyć całkowicie otwartą kuchnię, na froncie której usytuowano chef's table, gdzie odwiedzający mogą usiąść i porozmawiać w nieformalnej atmosferze z szefem kuchni. W dalszej części lokalu znajduje się sala konsumpcyjna, którą czytelnie przesłania wykończony wspomnianym już portugalskim korkiem kredens. Stylistyka i wybór materiałów do wnętrza budują atmosferę miejsca: stalowe regały na wino, industrialny bar, posadzka z lastryko i ceramiczne płytki w strefie kuchennej nawiązują klimatem do morskiego portu, z kolei posadzka z podłużnych drewnianych desek na podłodze w sali konsumpcyjnej przywodzi na myśl pokład statku.