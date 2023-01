Geberit na 4 Design Days. Cykl spotkań, instalacja artystyczna i inspirujące dyskusje

7. edycja 4 Design Days zgromadzi w Katowicach znanych architektów, projektantów i producentów wyposażenia wnętrz. W tym roku Geberit zaprezentuje m.in. serię Geberit ONE. Podczas bezpośrednich rozmów z partnerami i klientami powstaną pomysły przyszłej współpracy i zebrane zostaną opinie na temat wdrażanych nowości. Na stoisku producenta pojawi się m.in. dr Szymon Hanczar, który przybliży odwiedzającym koncepcję powstania nagradzanej instalacji „Rota et Speculum”, a podczas paneli dyskusyjnych zobaczymy wiele znanych nazwisk związanych z Geberit.

4 Design Days to cztery dni inspirujących dyskusji, wystaw, prezentacji i spotkań z udziałem ikon światowego i polskiego designu. Wydarzenie wpisało się na stałe do kalendarza cenionych inicjatyw na Śląsku, przyciągając do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach wielu miłośników architektury i wzornictwa. Targi odbędą się w sprawdzonej i klarownej formule: pierwsze dwa dni poświęcone będą branży (26-27 stycznia 2023 r.), kolejne dwa - otwarte dla publiczności (28 i 29 stycznia 2023 r.).

Cykl spotkań na stoisku Geberit zainauguruje w czwartek 26 stycznia o godz. 13.00 dr Szymon Hanczar, odpowiedzialny także za projekt stoiska producenta, który opowie o genezie powstania instalacji „Rota et Speculum”. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Musiał-Chmielnik, architektka, Ambasadorka marki i prowadząca program ,,Mieszkanie na miarę” w telewizji HGTV.

Przygotowana przez hanczar studio kompozycja dla Geberit zdobyła właśnie nagrodę LIT Lighting Design Awards w kategorii Visitor Experience & Museum Exhibition. Jury międzynarodowego konkursu doceniło realizację, która prezentowała ceramikę Koło / Geberit w nowatorskiej odsłonie formy i światła, które wspólnie stworzyły nowe struktury przestrzeni i warstwy narracyjne. Pracę odsłonięto podczas bankietu Geberit Thinking Forward, będącego zwieńczeniem konferencji „Shigeru Ban i architektura dla uchodźców”. Targi 4 Design Days staną się więc okazją do nadania jej drugiego życia, a 26 i 27 stycznia 2023r. autor instalacji, wraz z Geberit, zapowiadają możliwość oprowadzenia kuratorskiego po katowickiej wystawie.

Eksperci na wyciągnięcie ręki

W inspirujących dyskusjach, odbywających się na terenie targów, wezmą udział cenieni eksperci Geberit i Ambasadorzy marki. 26 stycznia 2023 r. w godzinach 12.30-14.00 o wnętrzarskich wyborach Polaków opowiedzą Ambasadorki Geberit: Ida Mikołajska oraz Monika Staniec. W ramach „DESIGN #4DEVELOPMENT. TAKIE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ MA SENS” zastanowią się czy polski klient doceni starania produkowania w duchu zrównoważonego rozwoju firm zajmujących się wyposażeniem łazienek, podłóg i mebli. Jakie wyposażenie wybierze – ekologiczne, ładne, a może tanie?

Z kolei o tym, jak produkować i projektować materiały wykończeniowe, meble i dodatki z myślą o ograniczaniu konsumpcji surowców opowie Barbara Uherek-Bradecka, Ambasadorka marki podczas panelu ,,#4DEVELOPMENT. TE MATERIAŁY WYBIERAJMY Recycling wkracza na salony”, który odbędzie się tego samego dnia w godzinach 14.45-16.00.

Drugiego dnia targów, w piątek 27 stycznia 2023 r. o godz. 10.00, Jakub Drabikowski, Trade Marketing Manager Geberit wraz z zaproszonymi gośćmi odpowiedzą na pytania gdzie leży klucz do zrównoważonych przedmiotów. Nasz świat potrzebuje przecież produktów, które będą cieszyć oko, ale takich, które zostaną z nami na długo i przetrwają ulotne mody. W jaki sposób tworzyć zatem rzeczy, które będą piękne i trwałe, tak by ludzie chcieli zachować je na dłużej? Jak szlachetne pomysły przekuć w intratny biznes i jak odnaleźć wspólny mianownik na linii projektant – producent – klient. Tego dowiemy się podczas panelu „DESIGN #4DEVELOPMENT. TAK TWÓRZMY RZECZY”.

Na katowickiej scenie zobaczymy również Ambasadorkę marki, Oliwię Drobnicką, która wraz z zaproszonymi ekspertami przybliży tematykę budowy inteligentnego i przyjaznego środowisku budynku.

Z kolei o godz. 14.45 Ambasadorki Geberit, Krystyna i Ida Mikołajskie przybliżą najciekawsze projekty MIKOŁAJSKAstudio – te nowo otwarte i w trakcie projektowania. W sali audytoryjnej o godzinie 14.45 wystąpi Adrian Burzyk, Dyrektor Projekty i Technologie Geberit podczas panelu ,,#4DIVERSITY. REWITALIZACJA DAJE NOWE ŻYCIE”, który wspólnie z pozostałymi prelegentami będzie dyskutować o przykładach rewitalizacji wartych naśladowania.

Ostatniego dnia targów, w niedzielę o godzinie 13.00 Ambasador marki, Tomasz Słomka przybliży zainteresowanym, jakie trendy będą obowiązywać w łazience w 2023 roku, podczas panelu ,,Wnętrze, o jakim marzysz – z nami urządzisz je bez problemu! Poznaj triki, dzięki którym nie popełnisz błędów!”.

Dla klientów indywidualnych, specjalnie w sobotę, spotkania z architektami i ambasadorami Geberit na stoisku firmowym: Katarzyną Szramek, Paulą Pióro, Anetą Korus, Ewą Więcek i Tomaszem Słomką. To idealna okazja, żeby rozwiać wszelkie wnętrzarskie wątpliwości i zasięgnąć porad ekspertów, którzy będą dostępni na stoisku w godzinach 11.00-16.00.

W trakcie trwania targów Geberit zaprasza do wzięcia udziału w konkursie, polegającym na zrobieniu relacji ze stoiska Geberit na SoMe z hasztagiem #CeramikaGeberit i oznaczeniem profilu @geberit_poland. W konkursie można wygrać cenne książki oraz zestawy do robienia fondue.