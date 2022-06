Gemini Park Tarnów jak galeria sztuki

Role społeczne galerii poszerzają się. Coraz częściej to właśnie centra handlowe stają się inspiratorem życia artystycznego w regionach. Taką strategię obrało Gemini Park Tarnów. Obiekt od ponad dwóch lat realizuje „curatorial strategy”, czyli promocję artystów typową dla galerii… sztuki.

- Centra handlowe stają się coraz bardziej aktywne na polu kulturalnym, wspierając, a nawet organizując ważne dla regionu wydarzenia artystyczne. – Współpraca galerii handlowych ze światem sztuki ewoluuje. Przez wiele lat centra handlowe były najczęściej wyłącznie platformą, na której mogli prezentować się twórcy – mówi Joanna Rzepecka-Zienko, Marketing Associate w Gemini Park Tarnów.

Dziś ta rola ulega znacznemu rozszerzeniu. – Galerie odważnie i kreatywnie wychodzą poza pewien schemat, widząc się w roli partnera i współorganizatora dużych wydarzeń kulturalnych w mieście i regionie, a w wielu przypadkach także inspiratora nowych przedsięwzięć, łączących różne dziedziny sztuki, dotąd nieobecnych w tej przestrzeni – wyjaśnia.

Nowe podejście galerii do promocji twórców

Przykład? Gemini Park Tarnów od ponad 2 lat realizuje wielowymiarową „curatorial strategy”, czyli strategię współpracy z artystami z regionu, którą można porównać do tej, jaką realizują duże galerie sztuki.

Dzięki takiemu podejściu, centrum umożliwia widzowi kontakt ze sztuką, ale także staje się miejscem, które promuje twórców, często młodych, dopiero pracujących na swoją art-markę. Jednocześnie, obiekt do takiej współpracy podchodzi selektywnie, pokazując odbiorcom to, co dziś najciekawsze w nowej tarnowskiej sztuce.

Nie skupia się przy tym tylko na jednej formie, ale czerpie z szerokiego spektrum sztuk wizualnych. Pod tym względem realizowana przez Gemini Park „curatorial strategy” spełnia kilka ról: galeria popularyzuje różne formy artystyczne, demokratyzuje sztukę, ale także promuje nazwiska – te znane i cenione oraz nowe, które dopiero są na początku drogi artystycznej.

Curatorial strategy w praktyce

Jak dotąd pomogło w tym aż 12 dużych inicjatyw artystycznych, jakie zrealizował Gemini Park. Przykładem jest działająca okazjonalnie na parkingu pop-up „Galeria G10”. Przestrzeń ta prezentowała m.in. fotografie Marcina Bawca. Centrum handlowe nawiązało także ścisłą współpracę z młodymi artystami: uczniami i studentami, ale także absolwentami lokalnych szkół artystycznych, co zaowocowało serią wydarzeń promujących twórców, uprawiających różne formy - od animacji i fotografii, przez street art, renowację po design i projektowanie graficzne.

Jednym z bardziej spektakularnych efektów takiej współpracy była realizacja muralu przy Gemini Park. Jego autorką jest Angelika Chruszcz, artystka wyłoniona w specjalnym konkursie na projekt oraz jego realizację na powierzchni blisko 70 m kw. Młodzi artyści zagościli także w „Galerii G10”, w której pokazywano ich prace multimedialne. Zaowocowało to włączeniem tego miejsca w 2021 roku w organizowaną w Tarnowie Noc Muzeów. Było to pierwsze wydarzenie w galerii handlowej w Polsce, które stało się częścią tego przedsięwzięcia.

Ale Gemini Park nie ogranicza się tylko do nowych nazwisk. W 2020 r. w centrum handlowym prezentowano m.in. wystawę „Sztuka Plakatu”, która zebrała prace najwybitniejszych polskich artystów i plakacistów, stworzone z myślą o promocji Tarnowskiej Nagrody Filmowej – festiwalu filmowego, któremu od 2 lat partneruje Gemini Park Tarnów. Ekspozycję wypełniły dzieła m.in. Lecha Majewskiego, Wilhelma Sasnala, Daniela Horowitza, Piotra Młodożeńca i Edwarda Dwurnika.

Realizując „curatorial strategy” Gemini Park nieraz odchodziło także od tradycyjnej formy promocji twórcy i jego prac. Przykładem są zorganizowane w 2021 i 2022 roku warsztaty „C jak Customizacja”, do których galeria zaprosiła tarnowskiego artystę i customera Daniela Setlika. W ramach wydarzenia można było nauczyć się m.in. artystycznego malowania odzieży.

– W Tarnowie tkwi ogromny potencjał artystyczny, który poprzez nasze wydarzenia staramy się odkryć i zaprezentować szerszej publiczności. W ten sposób artyści zdobywają widownię, niejednokrotnie debiutują artystycznie, wyrabiają sobie markę i tworzą portfolio wystaw, a sztuka znajduje odbiorcę. Stawiamy się więc w roli swoistego pośrednika w komunikacji między twórcą a widzem, w tym zakresie wypełniając rolę zbliżoną do roli galerii sztuki – mówi Joanna Rzepecka-Zienko.

Rolę, którą Gemini Park chce rozwijać. – „Curatorial strategy” na stałe wpisała się już w naszą aktywność, zwłaszcza w obszarze CSR. Ten kierunek pozwala nam nie tylko na organizację unikalnych i autorskich wydarzeń promujących sztuki wizualne, ale przede wszystkim buduje relacje z lokalną społecznością. Z uwagi na to, że większość prezentowanych u nas artystów to twórcy związani z Tarnowem, jesteśmy dziś jednym z najaktywniejszych promotorów młodej sztuki w regionie – podsumowuje.