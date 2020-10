Geometria i minimalizm. Te oprawy oświetleniowe umożliwią wykreowanie ciekawych kompozycji na suficie

Pixel to najnowsza propozycja Labry w ramach kolekcji opraw natynkowych. Rodzina składa się z trzech opraw o zróżnicowanych wymiarach, które umożliwiają tworzenie ciekawych kompozycji świetlnych na suficie.

Dzięki głęboko cofniętemu wnętrzu zamkniętemu w subtelnej ramce grubości 5 cm Pixel charakteryzuje się wizualną lekkością. Obracanie lamp wokół własnej osi pozwala uzyskać geometryczne układy prostokątów i kwadratów z dopełniającymi się strumieniami świetlnymi. Dodatkowo kompozycję można różnicować kolorystycznie, łącząc biel z czernią lub innymi kolorami z palety RAL.

- Oprawy Pixel to minimalizm techniczny i formalny, geometryczne wzory, a także spójna stylistyka, czyli to, co jest typowe dla Labry. Jednocześnie możliwa jest zabawa punktami świetlnymi rozmieszczonymi w prosty, ale ciekawy sposób – mówi Tomasz Mucha, prezes zarządu w firmie Labra. - Oferowane przez nas oprawy są ograniczone do podstawowych kształtów. Mają przede wszystkim dawać światło i nie dominować w wystroju – dodaje. Wpisuje się to w filozofię Light Thinking, zgodnie z którą to właśnie światło, wspierane minimalistycznym designem, jest głównym bohaterem we wnętrzu.