Geometryczne i ekologiczne trio, czyli nowość od Len-Tex Wallcoverings

Popyt na zdrowe i bezpieczne produkty wykończenia wnętrz z każdym rokiem rośnie coraz bardziej. A co jeżeli można by mieć zarówno jakość i wyjątkowy styl? Marka Len-Tex to odpowiedź na te potrzeby. Przepiękne wzory tapet i innowacyjna technologia produkcji tapet ściennych, dbających o zdrowie i czystość powietrza, to niezaprzeczalnie, bezkonkurencyjny wybór na polskim rynku.

Modernize, Simplify i Unify

Prezentowane nowości od Len-Tex to wzory, które są idealnie dopasowane do siebie kolorystycznie, dzięki czemu można je mieszać i dopasowywać według własnych preferencji. To ciekawe połączenie geometrycznych i gładkich ścian, które wpasują się w każde wnętrze.

Modernize to wzór, który został stworzony jako pierwszy w siostrzanej kolekcji, prezentuje nowoczesną wersję szewronu. To odważny i świeży geometryczny projekt, dostępny w 9 kolorach, w których znajduje się kombinacja jasnych, głębokich i neutralnych tonów.

Simplify to gra geometrii i ruchu kropek, które występują w różnym położeniu. Wzór umożliwia stworzenie subtelnej aranżacji lub odważnych wnętrz w zależności od wizji projektu, dostępny jest w bogatej gamie kolorystycznej, w której znajduje się 18 kolorów.

Unify to jedyna gładka tapeta w kolekcji, którą można zestawiać z siostrzanymi wzorami Modernize i Simplify lub stosować samodzielnie, aby stworzyć harmonię w każdej przestrzeni. Unify zawiera uwielbiany i wszechstronny splot z tłoczonym, przygaszonym blaskiem i jest dostępny w aż 18 kolorach, od subtelnych do wyrazistych. Naturalne i ciepłe kolory to idealna baza do klasycznych i nowoczesnych wnętrz.

Tapety Len-Tex w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo

Tapety Len-Tex posiadają wysoce skuteczne właściwości bakteriostatyczne, dlatego mogą być z powodzeniem wykorzystywane nawet w tak wymagających obiektach, jak szpitale, czy przychodnie lekarskie, ale także w hotelach, restauracjach i biurach. Len-Tex to bezkonkurencyjny wybór w czasach kiedy zdrowie i bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu.

Najwyższe certyfikaty

Len-Tex jest autorem przełomowej technologii produkcji CLEAN VINYL TECHNOLOGY, która pozwala na niwelowanie szkodliwych dla zdrowia substancji znajdujących się w pomieszczeniu, zapewniając najlepszą jakość powietrza. Len-Tex jako jedyny producent na świecie otrzymał złoty certyfikat SCS Indoor (ang. SCS - Scientific Certification System) potwierdzający jego wysoką niskoemisyjność, bazującą na standardach ochrony zdrowia i życia, spełnia również najbardziej restrykcyjne wymagania standardu wykończenia wnętrz, potwierdzone certyfikatem Indoor Advantage Gold certification. Tapety ścienne Len-Tex odpowiadają także surowym kryteriom certyfikacji ekologicznej budynków w standardzie LEED oraz BREEAM.