Gigantyczny i pierwszy na świecie komercyjny telewizor o budowie modułowej

Największy obecnie telewizor na rynku, który oferuje technologię MicroLED, gigantyczny „The Wall Luxury” firmy Samsung, jest już dostępny w Polsce. Pierwszy egzemplarz nad Wisłą, można podziwiać w Warszawie, w HE Concept Store.

„The Wall Luxury” to pierwszy na świecie komercyjny telewizor o budowie modułowej, co w praktyce oznacza, że może mieć dowolnej wielkości ekran i dowolną konfigurację z gamy produkowanych przez Samsunga. Dzięki technologii doskonałych diod MicroLED, oferuje bardzo duże przekątne przy jednoczesnej obsłudze rozdzielczości 8K. Zapewnia jasność (do 2000 nitów) i zaskakujące kolory poszczególnym pikselom, w tym doskonałą czerń.

Samsung reklamuje „The Wall Luxury” jako przyszłość technologii telewizyjnej, a jego rzeczywistą zaletę najlepiej oddaje naprawdę duży ekran. Pierwszy egzemplarz dostępny w Polsce wyeksponowany jest w HE Concept Store, w Europejski Boutiques.

-Cieszę się widząc jak ogromne wrażenie wywołuje i jaki zachwyt budzi u klientów pierwszy kontakt z The Wall. Jego twórcom udało się osiągnąć doskonałość nie tylko pod względem technologicznym, ale i designerskim. Jego bezramkowa forma idealnie wpisała się w spektakularne wnętrze HE CS – mówi Agnieszka Polańska-Gronek, HE Concept Store Executive Manager.

The Wall Luxury w liczbach

The Wall to koncepcja modułowego wyświetlacza, która umożliwia zbudowanie ekranu o dowolnym rozmiarze. Jedyne ograniczenie stanowi wielkość pomieszczenia i oczywiście kwestie estetyczne. Aby uzyskać rozdzielczość UHD ekran musi mieć przynajmniej 146”. W przypadku instalacji w HE Concept Store zdecydowano się na ekran o przekątnej 110”, dzięki czemu idealnie współgra on z otoczeniem. Ekran The Wall Luxury został zbudowany z 9 paneli LED model IW008R, które umieszczone są w układzie 3 x 3, tworząc ekran o powierzchni 3.29 m2. Rozdzielczość ekranu to 2880 x 1620 pikseli, zaś współczynnik pixel pitch wynosi zaledwie 0.84 mm.