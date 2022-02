GlobalLogic ma nową siedzibę we Wrocławiu. Zaglądamy do środka

Firma GlobalLogic na początku roku przeniosła się do nowej siedziby we Wrocławiu, zlokalizowanej w budynku Nowa Strzegomska. Projekt wnętrz powstał przy zaangażowaniu pracowników, którzy dzielili się swoimi pomysłami z projektantami, a końcowy efekt to elastyczna i nowoczesna przestrzeń ze stanowiskami dostosowanymi do różnych rodzajów pracy.

Projekt wnętrz siedziby firmy powstał przy pełnym zaangażowaniu jej pracowników. Zespoły GlobalLogic dzieliły się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami z projektantami, a ci przenosili je na ostateczny kształt biura, co zaowocowało funkcjonalną i nowoczesną przestrzenią odpowiadającą wszystkim potrzebom inżynierów i specjalistów pracujących w firmie.

Nowa siedziba jest przystosowana do wyspecjalizowanych potrzeb zespołów IT, a także robi użytek z innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Wpisuje się przy tym w coraz popularniejszy model pracy hybrydowej, który obecnie preferuje 83% pracowników, i pozwala zespołom inżynierów efektywniej, a jednocześnie w najwyższym stopniu poufności informacji, realizować projekty.

– Obecnie we Wrocławiu pracuje już ponad pięćset osób, inżynierów i specjalistów. W ciągu najbliższych dwóch lat chcielibyśmy podwoić kadrę pracowników we Wrocławiu. Według naszych prognoz większość zatrudnionych osób będzie pracować w coraz popularniejszym w Polsce modelu hybrydowym – zapowiada Marek Matysiak, AVP, Engineering w GlobalLogic.

Elastyczność synonimem nowoczesności

Istotną cechą nowego biura są modułowe przestrzenie, których rozmiary mogą być dostosowywane do aktualnie realizowanych aktywności. I tak, na przykład, centrum konferencyjne, kiedy nie jest miejscem spotkań firmowych, może zostać podzielone na mniejsze sale do pracy w mniejszych grupach.

Wszystkie sale konferencyjne o łącznej powierzchni 650 mkw. są wyposażone w profesjonalny sprzęt telekonferencyjny, a dzięki najnowszej infrastrukturze technicznej, osoby pracujące hybrydowo mogą zawsze szybko i wygodnie komunikować się i współpracować w ramach realizowanych projektów.

Elastyczność, swoboda aranżacyjna, możliwość szybkiego dostosowania przestrzeni do konkretnych zadań oraz jej różnorodność - tak w kilku słowach można opisać wnętrza nowej siedziby GlobalLogic. Obok wspomnianych już sal konferencyjnych, do dyspozycji pracowników są strefy hot-desk, zamknięte obszary dla zespołów, które muszą zadbać o ochronę informacji projektowych, strefy collaboration idealne do współpracy czy budki telefoniczne.

– By cyfrowa transformacja świata, firm i życia zwykłych ludzi była możliwa, potrzebni są wykwalifikowani specjaliści, którzy z kolei potrzebują odpowiedniego sprzętu i warunków, by móc w pełni wykorzystać swój potencjał. Stąd też obecność w nowym biurze zróżnicowanych przestrzeni, które wpływają na komfort pracy i pozwalają wzajemnie się inspirować: open space'ów, laboratoriów oraz stref pracy kreatywnej. Istotną rolę pełni dopasowane do potrzeb wyposażenie, na przykład elektrycznie sterowane biurka i rozwiązania komunikacyjne ułatwiające wymianę informacji – tłumaczy Marek Matysiak.