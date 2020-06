Gobeliny na nowo

Gobeliny to szlachetne, wysokiej jakości tkaniny obiciowe i dekoracyjne o wielowiekowej tradycji. Można na nie popatrzeć z perspektywy aktualnych trendów: maksymalizmu, przewrotnych nawiązań do historii i kulturowego dziedzictwa oraz graficznych zabaw kolorami i wzorami we wnętrzach.

Gobeliny to tkane żakardowo, wielobarwne tkaniny, zazwyczaj zdobione bogatymi w detale motywami kwiatów, liści czy owoców. Czy to nie brzmi jak opisy najmodniejszych „botanicznych” tkanin i tapet, które królują obecnie w wielu aranżacjach wnętrz? Otóż to! Gobeliny wpisują się we współczesną fascynację florą i fauną, mimo tego, że niektóre z ich wzorów liczą sobie nawet kilkaset lat i są powielane przez kolejne pokolenia tkaczy. Co więcej – jeśli uważnie przyjrzymy się gobelinowym wzorom na jasnych, pastelowych czy wręcz przeciwnie, czarnych kontrastowych tłach – dostrzeżemy zadziwiające podobieństwo do florystycznych kompozycji, które możemy obecnie podziwiać tysiącami na Pintereście czy Instagramie. Marka Dekoma proponuje, by na te wyjątkowe tekstylia popatrzeć z perspektywy aktualnych trendów: maksymalizmu, przewrotnych nawiązań do historii i kulturowego dziedzictwa oraz graficznych zabaw kolorami i wzorami we wnętrzach.

Zabawy wzorami

Projektanci i styliści od kilku sezonów nie obawiają się wzorów, a wręcz je nawarstwiają, by osiągnąć intrygujący, nasycony efekt. Często zdarza się, że w jednym wnętrzu ten sam wzór pojawia się na różnych powierzchniach: ścianach, meblach, dekoracyjnych tekstyliach, przepływa z jednego obiektu na drugi, zacierając granice i igrając naszą percepcją. Gobeliny ze swoją wszechstronnością zastosowania nadają się do realizacji takich projektowych rozwiązań, a ich różnorodność sprawia, że osiągnięte efekty mogą być zaskakująco odmienne. Co więcej, wcale nie trzeba ich zastosowania ograniczać do wnętrz i mebli stylowych. Owszem w historyzujących czy rustykalnych aranżacjach będą na swoim miejscu, ale wcale nie boją się nowoczesnych, geometrycznych form. Zestawione z płaszczyznami bieli i jednolitych kolorów (np. nawiązujących do ich kolorystyki) wyglądają współcześnie, świeżo i intrygująco.

Wszechstronne i trwałe

Długa tradycja wyrobu, wysoka jakość oraz dekoracyjność sprawiły, że gobeliny od wieków są wykorzystywane we wnętrzach – zarówno jako tkaniny meblowe, jak i materiał na zasłony, kotary, poduchy, abażury lamp i żyrandoli, a nawet dekoracje ścian. Ale to zdecydowanie nie zamyka listy ich zastosowań: z gobelinów szyje się kostiumy filmowe i teatralne, czapki, kapelusze, torby i torebki damskie, wykorzystuje się je do produkcji obuwia, odzieży i galanterii. Wysoka gramatura i żakardowe sploty sprawiają, że są bardzo wytrzymałe i dobrze znoszą użytkowanie.

Zagłębiem produkcji tkanin gobelinowych od wielu wieków jest Belgia. To tu tekstylni mistrzowie nawiązując do barokowego malarstwa i polichromii tworzyli i tworzą po dziś dzień wzory tkanin pełne apetycznych jabłek i brzoskwiń, wijącej się winorośli, róż, lilii, tulipanów i liści akantu czy wawrzynu.