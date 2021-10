Google otwiera w Warszawie biuro, które zajmie 14 pięter. Zaglądamy do środka!

W kompleksie The Warsaw Hub, gigant z doliny krzemowej otwiera największe centrum rozwoju technologii chmury Google w Europie. Biuro zajmie 14 pięter i 20 tys. mkw. przestrzeni. Rolę głównego architekta projektu pełniła pracownia MOLA Architecture z Dublina.

REKLAMA

Google otwiera siedzibę Centrum Rozwoju Technologii Google Cloud w Warszawie, w kompleksie The Warsaw Hub.

Nowe biuro będzie największym centrum rozwoju technologii chmury Google w Europie.

Nowe centrum Google zajmie 14 pięter (od 18 do 31) - inspiracją dla zaprojektowania każdego z nich były różne regiony Polski.

Rolę głównego architekta projektu pełniła pracownia MOLA Architecture z Dublina, ale pracownicy i pracowniczki Google w specjalnej grupie roboczej doradzali i podejmowali ostateczne decyzje co do wielu elementów projektu.

Za budowę odpowiadały firmy Tetris i Muniak.

Będzie to największe europejskie centrum skupiające najlepszych ekspertów i ekspertki od rozwoju technologii chmury obliczeniowej Google, z których korzystają klienci Google Cloud na całym świecie. Nowe biuro będzie dynamicznie zwiększać zatrudnienie w najbliższych latach, rekrutując do Warszawy utalentowanych inżynierów i inżynierki - także z zagranicy. Przestrzenie warsztatowe nowego centrum staną się miejscem szkoleń i programów edukacyjnych skierowanych do polskich firm i przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem chmury obliczeniowej oraz cyfrową transformacją ich biznesu.

Przeczytaj także >> Zaglądamy do powiększonego biura Google we Wrocławiu. To projekt Trzop Architekci

Nowe centrum to kolejny element trwających inwestycji Google w Polsce. Zlokalizowane jest na ponad 20 tys. m kw. przestrzeni w kompleksie The Warsaw Hub przy Rondzie Daszyńskiego. Duża skala inwestycji związana jest z planami dynamicznego rozwoju i zwiększania zatrudnienia w najbliższych latach. Aktualnie Google zatrudnia w Warszawie ponad 800 osób, z czego już ponad 500 to załoga działu inżynieryjnego. W ostatnich trzech latach zespół biura powiększył się trzykrotnie.

Nowe biuro będzie największym centrum rozwoju technologii chmury Google w Europie, które przyciągnie nad Wisłę wiele talentów technologicznych z Polski i zagranicy. Zespół centrum już teraz pracuje nad kluczowymi komponentami technologii Google Cloud, odpowiadając m.in. za usługi dynamicznie przydzielające moc obliczeniową centrów danych dla klientów biznesowych, maszyny wirtualne, a także za właściwe działanie globalnej sieci łączącej usługi chmurowe Google.

Kluczowym aspektem działalności biura będzie także działalność edukacyjno-warsztatowa. Google będzie dzielić się swoim know-how, by coraz więcej specjalistów i specjalistek zdobyło kompetencje umożliwiające pracę w sektorze chmurowym, który jest obecnie najdynamiczniej rozwijającym się sektorem IT. Warszawskie centrum będzie też miejscem szkoleń dla polskich firm, które chcą wykorzystać potencjał chmury w rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Realizację tych celów umożliwi także nowa infrastruktura - biuro wyposażone zostało w dwupiętrowe audytorium na 100 miejsc, 3 duże sale warsztatowe oraz pracownię UXLab, która umożliwia prowadzenie warsztatów z UX design produktów i usług.