Gorąco jak w Hiszpanii. Restauracja, która buduje tajemniczą i pociągającą atmosferę

Fuego to nowe, wyraziste miejsce w Kołobrzegu zaprojektowane przez pracownię architektoniczną 370 Studio. Wystrój serwującej hiszpańskie dania restauracji buduje atmosferę tajemniczą i pociągającą.

W Kołobrzegu powstała nowa restauracja "Feugo".

Inwestorzy chcieli, by przyciągała ona gości przez okrągły rok, w sezonie i poza sezonem, nie tylko świetną kuchnią, ale i nietuzinkowym wnętrzem.

Za projektem wnętrza stoi pracownia architektoniczna 370 Studio.

Jeśli chcemy oderwać się na chwilę od codzienności, poczuć niezwykły nastrój, spróbować nowych smaków – Fuego stanowi dobry wybór.

Restauracja położona jest przy głównej arterii Kołobrzegu prowadzącej prosto do morza. Zatem najpierw spacerujemy i kontemplujemy fale Bałtyku niestrudzenie bijące o brzeg; następnie, owiani owym słynnym nadmorskim wiatrem, idziemy się rozgrzać w gorącym, hiszpańskim klimacie.

To było nie lada wyzwanie

Właściciele nowopowstałej restauracji chcieli, by przyciągała ona gości przez okrągły rok, w sezonie i poza sezonem, nie tylko świetną kuchnią, ale i nietuzinkowym wnętrzem. Zaprojektowanie tego ostatniego powierzyli więc sprawdzonej pracowni architektonicznej, która już dla nich pracowała, tworząc wnętrze znajdującej się po sąsiedzku restauracji z kuchnią włoską „Mamma”. 370 Studio ma też na swoim koncie wiele innych, oryginalnych, świetnych designersko lokali (m.in. Restaurację &Coctail Bar „Paradiso” w Warszawie, warszawską restaurację i sport bar „Nine’s” firmowane przez Roberta Lewandowskiego). Zespół w składzie: Michał Miszkurka, Anna Śliwka i Katarzyna Westrych-Pavy, wykonał projekt wnętrz, projekt budowlany, projekt mebli oraz detali, a także odpowiadał za koordynację projektową.

Architekci przystąpili do dzieła w momencie, gdy mieszczący się w nowym budownictwie lokal o powierzchni ok. 260 mkw. (po dodaniu antresoli ok. 400 mkw.) był w stanie deweloperskim. Frontowa część znajdowała się na podwyższeniu, co powodowało różnice w wysokości wnętrza.

Efekty światłocienia, odbicia, refleksy, bliki – to ważny element tego projektu, obliczony na wzmocnienie klimatyczności miejsca. Są tu lampy à la old industrial, klosze z kryształowego szkła, neony stylizowane na vintage z hiszpańskimi napisami, fot. Aleksandra Miszkurka

Architekci obrócili to jednak w atut, uzyskując ciekawy efekt przestrzenny. „Fuego” podzielono na kameralne strefy, a ów zabieg zapewnił gościom restauracji poczucie większej prywatności.

Wzdłuż całej witryny posadzka znajduje się na poziomie ulicy. Następnie, po pokonaniu trzech schodków, znajdujemy się na poziomie niższym, który oddzielony jest od pierwszego strefą wygodnych lóż o wysokich oparciach - opisuje projekt Michał Miszkurka.

Ponadto inwestorowi zależało na wkomponowaniu w przestrzeń obszernej antresoli, co było nie lada wyzwaniem – dodaje Anna Śliwka.

Lokal dzielą też na dwie części schody, obudowane wysokimi na całą wysokość wnętrza regałami z winem. Tworzą one dominujący i charakterystyczny element wystroju. Kuchnia miała być otwarta, dobrze widoczna ale zarazem oddzielona od sali tak, by zapachy nie przenikały do wnętrza. Wymagało to ścisłej koordynacji z projektantem konstrukcji oraz wentylacji.

Idealny pomysł na randkę

Najbardziej intymny charakter w całej restauracji uzyskała antresola. Przyczyniła się do tego nieduża wysokość tej partii lokalu, a efekt wzmocniło obłożenie ścian ciemną boazerią kasetonową. Ograniczony dostęp dziennego światła rekompensuje nastrojowe oświetlenie o ciepłej barwie. Zaciszne, wygodne loże zdają się czekać na pary zakochanych. W całym lokalu zgaszona, cieniowana kolorystyka podkreśla grę faktur: kontrastują tu ze sobą miękkość weluru, twarda powierzchnia litego drewna i szorstkość cegieł. Jest też dużo kutego metalu w postaci poręczy, barier i balustrad, a także żeliwnych, w duchu retro, podstaw stolików.

Warto zwrócić uwagę na znajdujący się pod stropem antresoli bar. Obłożony został rdzewioną i specjalnie do tego projektu trawioną blachą. Z kolei sufit na barem pokryliśmy lustrami i podświetliliśmy montowanymi do stropu żarówkami – zauważa Katarzyna Westrych-Pavy.

Efekty światłocienia, odbicia, refleksy, bliki – to ważny element tego projektu, obliczony na wzmocnienie klimatyczności miejsca. Są tu lampy à la old industrial, klosze z kryształowego szkła, neony stylizowane na vintage z hiszpańskimi napisami (głoszącymi m.in. „więcej miłości, proszę”, „cześć kochanie” czy „uwaga: niebezpieczny zakręt”).

Wystrój serwującej hiszpańskie dania restauracji buduje atmosferę tajemniczą i pociągającą, fot. Aleksandra Miszkurka

Mocny akcent dekoracyjny stanowi widowiskowy żyrandol w pałacowym stylu powieszony obok schodów na antresolę. Źródłem światła są też podświetlane, wysokie na całą ścianę, regały na wino.

Duchy Korridy

Dekoracja lokalu zaskakuje ekstrawagancją: są tu między innymi czaszki byków wykonane z metalu, srebrzone, złocone, malowane na czarno. Umieszczone w złoconych ramach na ścianie obłożonej ceramicznymi płytkami w kilku odcieniach czerwieni, lub jaśniejące solo (już bez ram) na tle ciemnej boazerii, przyciągają wzrok gości. Bez wątpienia przyczyniają się do wyjątkowości „Fuego” i składają się na wyjątkową atmosferę tego miejsca.