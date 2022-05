Gouda zaprojektował koszulki na Letnisko Księży Młyn

Ruszyła przedsprzedaż koszulki Letniska Księży Młyn, którą zaprojektował znany łódzki projektant Gouda. Impreza odbywać się będzie od 2 lipca do 27 sierpnia, a wśród artystów wystąpią m.in. Cool Kids of Death i happysad.

Letnisko Księży Młyn odbywać się będzie od 2 lipca do 27 sierpnia, a w line-upie imprezy znajdą się m.in. wielki powrót Cool Kids of Death do Łodzi, elektroniczne trio BOKKA, melancholijny Król, folkowe Mikromusic, IGO z solowym projektem, Happysad, Zdechły Osa oraz Tymek.

Do partnerów wydarzenia dołączył właśnie znany łódzki projektant Gouda - Daniel Tworski, który przygotował specjalne letniskowe koszulki. Ich przedsprzedaż właśnie ruszyła na stronie www.ilovelodz.pl. Brązowe tiszerty z motywem przewodnim Letniska będą dostępne w cenie 89 zł tylko w przedsprzedaży on-line. Można je będzie odebrać osobiście na tydzień przed startem Letniska Księży Młyn oraz w dniu każdego koncertu.

- Letnisko kojarzy mi się z lekkością bytu, miejscem, w którym można się odprężyć. Od początku zakładałem, że identyfikacja Letniska powinna oddawać ten stan - tłumaczy projektant.