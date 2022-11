Gra świateł, luster, faktur i materiałów. Oto wnętrze Optyk Tęczówka we Wrocławiu

Dzisiaj sklep nie musi wyglądać jak przestrzeń handlowa. Powinien być bardziej otwarty na człowieka, aby odwiedzający poczuł się jak w domu w miejscu przyjaznym i komfortowym. I taki właśnie salon stworzyli Katarzyna Rumik oraz Marek Stepiński, którzy są właścicielami Optyk Tęczówka. Przestrzeń zachwyca nie tylko swoim designem, ale i funkcjonalnością.

REKLAMA

Miejsce przytulne, z klasą, reprezentujące unikalność. Taki salon chcieli stworzyć właściciele: Katarzyna Rumik oraz Marek Stepiński.

Wnętrze jest niezwykle eleganckie – nie przypomina klasycznego salonu z okularami.

Kiedy przekroczymy próg salonu „Optyk Tęczówka”, na pewno nie poczujemy się jak w sieciowym sklepie. Tutaj nasz problem potraktowany jest bardzo indywidualnie. Zachęca do tego już sama przestrzeń, w której chce się spędzić znacznie więcej czasu.

W tym wnętrzu ekspozycja produktu jest niezwykle ważna, a wszystko to oparte jest na „czystej formie”, fot. mat. prasowe

To miejsce tworzą również ludzie – z pasją, którzy kochają swój zawód. Można tu kupić nie tylko oprawy okularowe niszowych marek, których nie znajdziemy w galeriach handlowych, ale przede wszystkim można zrobić tu szczegółowe badanie wzroku przeprowadzone przez optometrystę. Maksymalna precyzja i szybki czas realizacji, ponieważ posiadają własną pracownię optyczną, funkcjonującą od wielu lat.

Wzrok i oświetlenie. Nierozerwalny duet

W tym wnętrzu ekspozycja produktu jest niezwykle ważna, a wszystko to oparte jest na „czystej formie”. Pionowe podziały na szklanej ścianie tworzą swoistą grafikę wraz z szynoprzewodami, na których są reflektory w kształcie soczewek okularowych.

Światło ma bardzo duży wpływ na odbiór obrazu, kolorów, odcieni, a nawet materiału. Wiadomo, że ciepłe światło jest lepsze dla naszego oka. Takie też zostało wybrane do naszego salonu - mówi Katarzyna Rumik.

Światło ma bardzo duży wpływ na odbiór obrazu, kolorów, odcieni, a nawet materiału, fot. mat. prasowe

Zanim zrobimy pierwszy krok i przekroczymy próg salonu Optyk Tęczówka – naszą uwagę zwraca wystawa. Postumenty z oprawkami, które rozświetlają oprawy polskiej marki AQForm. Nie odwracają uwagi od eksponowanego produktu – stanowią funkcjonalną dekorację. Podobnie jak wiszące oprawy, które są nie tylko ozdobne, ale i równomiernie oświetlają blat stołu. Ekspozytory z oprawkami są natomiast oświetlone za pomocą szynoprzewodów. Takie rozwiązanie daję swobodę, jeśli chodzi o właściwe oświetlenie produktu – można samemu decydować, jak ma być oświetlony poprzez odpowiednie ustawienie oprawy.

Unikalność, ponadczasowość i swoboda

Miejsce przytulne, z klasą, reprezentujące unikalność. Ponadczasowe. Ekskluzywne, a zarazem, takie w którym będziemy się czuć swobodnie. Taki salon chcieli stworzyć właściciele: Katarzyna Rumik oraz Marek Stepiński. Katarzyna Rumik od zawsze jest związana ze światem sztuki, gdyż po skończeniu studiów z konserwacji zabytków, zajmowała się prowadzeniem galerii sztuki nowoczesnej, a design to jej pasja. Korzystając ze swoich wcześniejszych doświadczeń – zaprojektowała przestrzeń, gdzie ekspozycja i eksponowany towar – oprawy okularowe, tworzyły harmonijną całość. Skąd właściciele czerpali inspiracje?

Instagram, Pinterest i przede wszystkim zagraniczne salony optyczne. Ważnym aspektem była intuicja i urzeczywistnienie swoich pomysłów, a MRstudio i Wzorcownia, z którymi konsultowaliśmy nasz projekt podpowiedzieli nas wiele rozwiązań i materiałów na bazie których mogliśmy zwizualizować - mówi Katarzyna Rumik z Optyk Tęczówka.

Wnętrze jest niezwykle eleganckie – nie przypomina klasycznego salonu z okularami. Od wejścia wita nas piękny drewniany stół i bardzo minimalistyczna ekspozycja.

Gra świateł, gra luster, gra faktur i materiałów. Meble projektowane specjalnie dla salonu, fornirowane naturalnym wiązem. Gabinet, odwrotnie niż w większości salonów, jest całkowicie czarny i wyposażony w sprzęty w tym samym kolorze. Tworzy się ciemnia, jednak dobre oświetlenie zostało przystosowane pod badanie wzroku. Podłoga, jak i tapety z różowego koloru w salonie, przechodzą przez grafit w gabinecie, do ciemnoszarych w pracowni optycznej - dodaje Rumik.

Dzisiaj sklep nie musi wyglądać jak przestrzeń handlowa. Powinien być bardziej otwarty na człowieka, aby odwiedzający poczuł się jak w domu w miejscu przyjaznym i komfortowym, fot. mat. prasowe

Ciekawym rozwiązaniem jest jedna z piękniejszych form prezentacji opraw okularowych, czyli szklane, matowe półki oraz drewniane, przeszklone szuflady, przez które przenika ciepłe światło. A także układ pomieszczeń tzn. na wejściu salon, za nim gabinet i na końcu pracownia optyczna, z dodatkowym wejściem widocznym już od progu. Gabinet oddzielony jest szklanymi ścianami, przez co ciąg pomieszczeń daje wrażenie otwartej przestrzeni, a na czas badania długie zasłony zaciemniają gabinet i wydzielają dla niego miejsce. Kurtyny tworzą teatralny klimat. Coś, na co warto również zwrócić uwagę to drewno, które zawsze daje wrażenie ciepła, do tego jego ciemno-miodowy kolor w połączeniu z delikatnym różem i tradycyjna biel idealnie się zgrały. Ściany nie są pomalowane surową farbą, a pokryte fakturowaną tapetą, dającą dobre tło do eksponowania opraw. Jej kolory wyznaczają kolejne funkcje pomieszczeń. Warto zaznaczyć, że cały proces projektowy trwał blisko 9 miesięcy.