Grano Apartments Old Town oficjalnie otwarte. Zaglądamy do środka!

Grano Apartments Old Town to część gdańskiej sieci obiektów turystycznych Grano Hotels. Apartamenty na wynajem w kompleksie Grano Residence zlokalizowane są tuż przy gdańskiej starówce, na malowniczej Wyspie Spichrzów. Wyróżnikiem jest też nowoczesny design. - Nasz nowy obiekt to połączenie luksusowego noclegu z atrakcyjną lokalizacją - przekonuje Arkadiusz Skobrosz, dyrektor generalny Hotelu Grano.

Nowo otwarty kompleks apartamentów mieści się przy ul. Pszennej na gdańskiej Wyspie Spichrzów. Lokalizacja tuż obok Starego Miasta zapewnia bezpośredni dostęp do licznych miejsc rozrywki i kultury. Na wyciągnięcie ręki znajdują się najbardziej znane atrakcje turystyczne miasta, takie jak Długi Targ, Filharmonia Bałtycka, Teatr Szekspirowski, Fontanna Neptuna czy zabytkowy dźwig portowy – Żuraw. Brzegiem Motławy przebiegają przepiękne trasy spacerowe i joggingowe. Urokliwa Wyspa Spichrzów to wyjątkowa miejska enklawa i jedna z najmodniejszych części Gdańska. Dzięki znajdującym się na niej imponującym spichlerzom stanowiła niegdyś istotny punkt na handlowej mapie. Po latach zapomnienia odzyskuje dziś dawny blask, a w następstwie licznych inwestycji zachwyca bogatą, elitarną ofertą noclegową i rozrywkową. Z ciekawą historią Wyspy związany jest charakterystyczny wygląd budynku, w którym mieści się kompleks. Strzelista bryła to hołd oddany oryginalnej zabudowie tego miejsca i dawnym spichlerzom.

Grano Apartments Old Town to część gdańskiej sieci obiektów turystycznych Grano Hotels. Należą do niej również trzygwiazdkowy Hotel Number One i zlokalizowany przy nim kompleks Grano Apartments Nowa Motława oraz czterogwiazdkowy Hotel Grano. Wszystkie znajdują się na Wyspie Spichrzów.Goście nowego obiektu Grano Hotels mogą korzystać z bogatej oferty udogodnień dostępnych w sąsiednim Hotelu Grano – strefy SPA z sauną i jacuzzi, basenu czy autorskiej restauracji “Młyn” serwującej dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Korzystający z noclegów w kompleksie będą mogli równie swobodnie korzystać z udogodnień zlokalizowanych w pobliskim Hotelu Number One, w którym również zaprojektowano strefę SPA, basen i restaurację “Mamma Mia Zielona Pietruszka”. Grano Apartments Old Town wyróżnia także dostęp do recepcji czynnej całą dobę, która gwarantuje podróżnym wygodę.

Grano Apartments Old Town stawia na nowoczesny design. Każdy z apartamentów został zaprojektowany tak, aby spełniać najwyższe wymagania gości, a jednocześnie zaskakiwać oryginalnym, niepowtarzalnym wnętrzem. Do dyspozycji osób korzystających z lokali pozostaje wygodny aneks kuchenny, który pozwala na samodzielne przygotowanie posiłków. W obiekcie można skorzystać także z pobytów z wyżywieniem.

- Nasz nowy obiekt to połączenie luksusowego noclegu z atrakcyjną lokalizacją. Gościom oferujemy rzadko spotykaną możliwość pobytu w apartamentach w wysokim standardzie, wyposażonych w aneks kuchenny, a jednocześnie z dostępem do prestiżowej strefy SPA, która pozwoli w pełni zrelaksować się podczas wyjazdu urlopowego bądź podróży służbowej - mówi Arkadiusz Skobrosz, dyrektor generalny Hotelu Grano.