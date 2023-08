Gratka dla fanów LEGO i Star Wars w Atrium Targówek

Już od 16 sierpnia do 5 września w Atrium Targówek miłośnicy Gwiezdnych Wojen i klocków LEGO będą mogli obejrzeć wystawę eksponatów i modeli kolekcjonerskich z uniwersum Star Wars.

Pod koniec lat 90., gdy firma LEGO rozważała stworzenie serii klocków, która dzięki ciekawej historii fabularnej trafiłaby do nowego pokolenia dzieci, wybór nie mógł być bardziej oczywisty. W ten sposób narodziła się współpraca, od ponad 20 lat nieprzerwanie zachwycająca zarówno zwolenników kosmicznych podbojów, jak i kreatywnych konstruktorów.

Efekty kooperacji będzie można podziwiać od 16 sierpnia do 5 września w Atrium Targówek, gdzie staną niesamowite figury LEGO Star Wars wykonane z oryginalnych klocków LEGO. Eksponaty rozmieszczone będą w różnych miejscach w pasażu galerii, zachęcając odwiedzających do zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć z ulubionymi bohaterami sagi.

Podczas wystawy będzie można podziwiać niesamowite figury LEGO Star Wars wykonane z oryginalnych klocków LEGO. Wśród nich znajdą się m.in. eksponaty rzeczywistej wielkości przedstawiające najsłynniejszy duet droidów w galaktyce – R2-D2 i C-3PO oraz Szturmowca. Ponadto na odwiedzających czeka wiele modeli kolekcjonerskich i unikalnych zestawów.

Wystawa dostępna będzie do zwiedzania od 16 sierpnia do 5 września, z wyłączeniem niedziel niehandlowych (20.08 i 3.09). w godzinach funkcjonowania centrum, od 10:00 do 21:00. Strefy eventowe podczas gwiezdnego weekendu 26 i 27.08 dostępne będą od 12:00 do 18:00.

Wejście na wystawę oraz udział w wydarzeniu są bezpłatne.