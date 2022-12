Gratka dla miłośników włoskiego wzornictwa. Właśnie otwarto pierwszy w Polsce showroom marki B&B Italia

Ikony designu od Patricii Urquioli, Mario Belliniego, Antonio Citterio czy Piero Lissoni nareszcie w jednym miejscu. Przy ul. Mokotowskiej 49 w Warszawie otwarto pierwszy w Polsce showroom marki B&B Italia. PION Studio zajrzało do wnętrz salonu.

Ekspozycja przy Mokotowskiej 49 to propozycje meblowe światowej sławy projektantów, takich jak Mario Bellini, Antonio Citterio, Piero Lissoni czy Gaetano Pesce. Wszystkie znajdujące się w showroomie obiekty zostały z namysłem wybrane z szerokiego portfolio B&B Italia, a następnie zaaranżowane z troską o najmniejszy detal. Jest przy tym nowocześnie i przestronnie, a meblom towarzyszą zjawiskowe lampy i efektowne rośliny.

- Otwarcie tego miejsca stanowi dla B&B Italia okazję do podkreślenia wagi naszej współpracy z zaufanym partnerem, jakim jest firma mesmetric. Warszawa to najważniejsze, tętniące życiem centrum designu w Polsce. Mamy nadzieję, że przestrzeń nowo otwartego, monobrandowego showroomu, będzie wszystkich polskich architektów wnętrz i klientów niezawodnie inspirować. Ma temu służyć obszerna prezentacja nowości, ale także naszego firmowego dziedzictwa w postaci ikon - najbardziej podziwianych na świecie mebli, zaprojektowanych i wykonanych we Włoszech - mówi Gilberto Negrini, dyrektor generalny B&B Italia.