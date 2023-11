Green Black Friday według IKEA, czyli odnawianie i przedłużanie życia przedmiotom

"To co dobre, niech się nie kończy" - pod tym hasłem IKEA promuje rozwiązania w duchu cyrkularności, które sprzyjają przedłużaniu życia produktów oraz wspiera świadome i odpowiedzialne zakupy, by tworzyć lepiej pomyślany dom.

REKLAMA

Tegoroczna kampania realizowana pod hasłem "To co dobre, niech się nie kończy", ma inspirować nie tylko do niewyrzucania, ale także do odnawiania przedmiotów, które noszą ślady użytkowania.

Z okazji tzw. Green Black Friday na Klubowiczów i Klubowiczki IKEA Family czekają też atrakcyjny konkurs i aktywności promujące zrównoważony tryb życia w domu.

IKEA wspiera tego rodzaju działania podczas Black Friday już od 2018 roku.

Zaczęło się od kampanii pod hasłem „Przyda się” przypominającej o zapomnianych przedmiotach i bibelotach, które każdy z nas trzyma na dnie szafy, w schowku, pawlaczu czy piwnicy, bo kiedyś w końcu “mogą się przydać”. W 2019 roku pod hasłem “Na dłużej” IKEA wraz z polską artystką, Eweliną Sośniak zorganizowała wystawę rzeźby i malarstwa uwzględniającą wskazówki dbania o meble i akcesoria. Wszystko po to, by zachęcić odbiorcę do przyjrzenia się swoim codziennym przedmiotom i rozpoczęcia zmian we własnym domu. Kolejne edycje kampanii na Green Black Friday skupione były wokół usług cyrkularnych oferowanych przez markę np. “Oddaj i zyskaj” zainicjowanej w 2021 r.

Starzy przyjaciele

Nikt nie przepada za nieestetycznymi, zniszczonymi meblami. Jednak w obecnych czasach zbyt często zapominamy o tym, że są sposoby, by dbać o nie lepiej na co dzień, np. od czasu do czasu dokręcać mocowania, czy odpowiednio pielęgnować. Czasem wystarczy odrobina odświeżenia, nowa warstwa farby lub wymiana kilku drobnych elementów, takich jak śrubki czy zawiasy, aby przywrócić meblowi dawny blask. Zanim więc ostatecznie zdecydujemy się na pozbycie mebla, warto zastanowić się, czy nie zasługuje on na drugą szansę.

Na dobre i na złe

IKEA, z korzeniami tkwiącymi w wartościach Demokratycznego Wzornictwa, przystępności cenowej i zrównoważonego rozwoju, pragnie wpływać pozytywnie na życie ludzi i stan planety. Marka oferuje innowacyjne rozwiązania, które wspierają klientów w pielęgnowaniu, naprawie i ostatecznie odpowiedzialnym pozbyciu się produktów w sposób, który przedłuży ich życie. IKEA zachęca zatem do naprawy mebli, oferując między innymi możliwość zamówienia części montażowych za darmo. Firma udostępnia tam części między innymi do mebli z serii BILLY, HEMNES, POÄNG czy MALM. W 2023 roku klienci zamówili łącznie 41 188 elementów montażowych. montażowych.

Ale to nie wszystko. Kolejnym przykładem jest szeroka oferta części zamiennych do sof, które stanowią niemal obowiązkowy element wyposażenia większości domów. Przez lata towarzyszą nam w codziennym życiu, przyjmując naszych przyjaciół i rodzinę, znosząc kocie pazury i rozlane napoje, a także zapewniając nieoceniony komfort podczas każdego wieczornego seansu filmowego, często zastępują też łóżko. Aby ten popularny mebel mógł służyć klientom niezawodnie przez kolejne lata, marka promuje również ofertę części zamiennych do sof w IKEA. Wygniecione siedzisko czy odrapane nóżki można łatwo wymienić. IKEA zachęca też do zabawy ze stylistyką, poprzez wybór nowych pokryć, poduszek czy dodatków. Klienci mogą liczyć na 10-letnią gwarancję w przypadku wad materiałów i wykonania pokryć, ram oraz poduszek sof.

Tegoroczna kampania realizowana pod hasłem "To co dobre, niech się nie kończy", ma inspirować nie tylko do niewyrzucania, ale także do odnawiania przedmiotów, które noszą ślady użytkowania, fot. mat. pras.

Meble z duszą

Meble i artykuły wyposażenia wnętrz IKEA projektowane są zgodnie z zasadami Demokratycznego Wzornictwa. Oznacza to, że są jakościowe, przystępne cenowo, funkcjonalne, a jednocześnie estetycznie wykonane i powstały w zrównoważony sposób. Tworząc swoje produkty marka kieruje się również ośmioma zasadami cyrkularnego projektowania: wykorzystanie materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu, standaryzacja, łatwa pielęgnacja, łatwa naprawa, możliwość adaptacji do zmieniających się potrzeb, możliwość montażu i demontażu, stosowanie części mających wiele zastosowań, przydatność do recyklingu.

Ponad połowa produktów dostępnych w ofercie IKEA jest wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu, odnawialnych i takich, które pochodzą z bardziej zrównoważonych źródeł. Aby inspirować klientów do podejmowania zrównoważonych wyborów konsumenckich, a tym samym wydłużać cykl życia produktu i przeciwdziałać powstawaniu odpadów, IKEA od 2021 r. oferuje usługę „Oddaj i Zyskaj”, która pozwala na oddawanie używanych mebli z asortymentu IKEA do sklepu w zamian za kartę refundacyjną o wartości maksymalnie 50% pierwotnej ceny produktu, do bezterminowego wykorzystania.

Używane produkty dostarczone przez klientów są poddawane oględzinom i delikatnie odświeżane np. dokręcane są śrubki lub drobne mocowania, po czym trafiają do specjalnego działu w każdym sklepie IKEA: Okazje na Okrągło. W tej sekcji dostępne są meble pochodzące z różnych źródeł, na przykład z ekspozycji, zwrotów, a także te, które mogą posiadać niewielkie defekty, jednak nie wpływają one na ich funkcjonalność. Klienci, decydując się na produkty z tej kategorii, nie tylko dają im drugą szansę, ale również cieszą się oszczędnościami w portfelu.

To co dobre niech się nie kończy

W tegorocznym Green Black Friday, IKEA prowadzi kampanię o znaczącym przesłaniu: "To co dobre, niech się nie kończy", promując podejście oparte na trosce o produkty i dążeniu do wydłużenia ich użyteczności. Oprócz kreatywnej części kampanii online, marka przygotowała też działania w sklepach, skierowane zarówno do obecnych, jak i nowych Klubowiczek i Klubowiczów IKEA Family.

Z okazji Green Black Friday zorganizowano między innymi konkurs, w którym każdy ma okazję podzielić się historią, jak dzięki własnym pomysłom i kreatywności, produkty IKEA zyskały nowe życie lub odświeżoną odsłonę. Nagrody to aż 300 indywidualnych konsultacji z doświadczonymi projektantami i projektantkami IKEA. Dodatkowo, w sklepach stacjonarnych (oprócz IKEA Targówek), w soboty 18 i 25 listopada br., odbędą się kreatywne warsztaty dla dzieci „EkoKreacje: projektowanie i ozdabianie tekturowych mebli”, na których maluchy będą miały okazję zaprojektować własne meble zgodnie z zasadami cyrkularnego wzornictwa.

Do końca miesiąca we wszystkich sklepach czekają także aktywności edukacyjne, między innymi cztery stacje z ciekawymi i zabawnymi historiami produktów ze wskazówkami jak o nie dbać na co dzień, by przedłużyć ich życie. Można się z nimi zapoznać poprzez zeskanowanie kodów QR umieszczonych w przestrzeni sklepu.

Marka wspólnie z firmą Ergodesign, w ramach obchodów Green Black Friday przygotowała również specjalny odcinek podcastu: "Circular by Ergodesign". Odcinek będzie dostępny od 23 listopada na platformach YouTube i Spotify.

Kampania „To co dobre niech się nie kończy” potrwa od 9 do 30 listopada. Za strategię, przygotowanie kreacji i produkcję odpowiada VMLY&R Polska, mediami, planowaniem i zakupem zajął się dom mediowy WaveMaker, komunikacją PR – Garden of Words, a działaniami Klubu IKEA Family – Loyalty Point.