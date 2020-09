Grunge, czyli styl dla odważnych. Czy sprawdzi się na płytkach i mozaice?

Trzecia z jesiennych propozycji Ceramiki Tubądzin to kolekcja Grunge, która łączy brąz, szarośći niebieski w rzadkich w ceramice zestawieniach – odważnej mozaice inspirowanej art déco, szklanym dekorze i płytkach ściennych, niczym przetarty cement.

REKLAMA

W kolekcji Grunge, o wymiarach 33 x 90 cm, projektantom udało się połączyć w jednej kolekcji wiele unikalnych pomysłów na aranżację wnętrza. Z jednej strony płytki surowe niczym przetarty beton, z drugiej klasyczne, geometryczne kształty, tak charakterystyczne dla stylu który narodził się dokładnie sto lat temu. Art déco jako odpowiedź na brak dyscypliny przestrzennej secesji, wprowadził do wnętrz ład, zaczął uwzględniać potrzeby odbiorców, szukał piękna w przedmiocie użytkowym. Styl ten zbiegł się w czasie z powstaniem wzornictwa przemysłowego, jednak artyści którzy wybierali go w swojej twórczości bardzo pilnowali perfekcyjnego wykonania przedmiotów i używali do produkcji swoich dzieł drogocennych materiałów (np. kość słoniowa, złoto). Wnętrza w stylu art déco porządkowały przestrzeń, jednak nie były dla każdego, a jedynie dla znawców, którzy potrafili je docenić.

Kolekcja Grunge zachwyca płytką dekoracyjną, która łączy w sobie różne faktury, wzory, kolory, wszystkie w jesiennej tonacji, oscylującej w modnym kolorze taupe – między beżem, a szarością. Płytka Grunge Taupe, o wymiarach 898 x 328 mm przywodzi na myśl nie tylko styl art déco, ale jego emanację na starych kamienicach, na muralach które możemy podziwiać do dzisiaj: wzory, których idealną kolorystyczną harmonię zakłócają elementy niczym z przetartego cementu, nadgryzione zębem czasu.

Kolekcja Grunge to przede wszystkim jednak cztery matowe płytki ścienne, o wymiarach 898 x 328 mm i grubości 10 mm każda. Struktura płytki Grunge White STR przypomina gęstą białą farbę, na której grabkami o wąskich ząbkach zaznaczono nakładające się na siebie kwadraty i prostokąty. Jej faktura jest wyrazista i dyskretnie dekoracyjna.

Trzy pozostałe płytki ścienne to wariacje inspirowane przetartym cementem, niczym regularne płytki w kolorze białym, taupe i niebieskim, których klasyczna kolorystyka została rozmyta, jak po deszczu. Można nawet powiedzieć, że wyglądają nieco jak fragmenty impresjonistycznych krajobrazów. Warto przy tym zaznaczyć, że projektanci kolekcji Grunge po raz kolejny robią ukłon w stronę Classic Blue - koloru, który Instytut Pantone wyznaczył jako wiodący w 2020 roku.



W kolekcji znajdują się także szklane płytki dekoracyjne na ścianę, które łączą w sobie wszystkie wymienione wyżej kolory, z dodatkową nutą czerwieni, w jesiennej mozaice. Przypominają one malarską paletę, na której projektanci kolekcji rozmieścili wszystkie barwy kolekcji i swobodnie pomieszali je, niczym malarz przed naniesieniem farb na płótno. W kolekcji znajdziemy także dwie listy ścienne, w kolorach czarnym i miedzianym. Całości towarzyszą gresowe płytki na posadzkę, designem odpowiadające płytkom ściennym, w wykończeniu lappato oraz matowym.