Grynasz Studio zaprojektowali kolekcję dla marki łazienkowej

Grynasz Studio zaprojektowali kolekcję mebli łazienkowej dla marki Devo. To nie pierwsza współpraca studia z polskim producentem.

Wielokrotnie nagradzany multidyscyplinarny zespół projektantów od lat współpracuje z marką Devo. Spod kreski tego znanego i cenionego w kraju i za granicą studia projektowego wyszły także docenione na międzynarodowej arenie kolekcje Devo - Mood i Oval. Pierwsza z nich zdobyła nagrody must have oraz Dobry Wzór 2020, druga zaś, poza licznymi wyróżnieniami w kraju, Oskara designu – Red Dot Winner 2020.

Cechą charakterystyczną kolekcji Gloria 2.0. są ryflowane fronty szafek. Projektanci i architekci wnętrz coraz śmielej wykorzystują ryflowania. Modne są zarówno duże powierzchnie ścian udekorowane w pionowe lub poziome pasy, jak i mniejsze elementy zdobne - dekoracyjne listwy, cokoły, nóżki czy uchwyty meblowe z tym efektownym wzorem 3D.

Coraz częściej i odważniej stosowane są także w designie mebli. Ryflowane fronty meblowe dynamizują bryłę, dodając jej lekkości. Zgrabnie też przełamują monolityczny charakter szafek, pierwszoplanową rolę oddając grze światła i cienia - podkreślają minimalistyczne formy i wydobywają głębię koloru.

Kolekcja to także szeroki wybór praktycznie wyposażonych szafek oraz akcesoriów podnoszących funkcjonalność łazienki. Wśród podstawowych brył odnajdziemy słupek wiszący dostępny w 3 różnych wymiarach, z czego jeden oferuje dodatkowo wbudowany kosz na pranie, szafkę wiszącą, lustro z półką oraz szafkę pod umywalkę z praktycznymi organizerami w szufladzie górnej wraz z dedykowaną do niej umywalką dolomitową Gloria.

Projektanci z Grynasz Studio zaprojektowali także szereg designerskich akcesoriów uzupełniających kolekcję. Do nich należy trzyczęściowe lustro w metalowej ramie, oświetlenie LED do wyboru - 3,6 oraz 7,2 W, naścienny reling, metalowa drabina stojącą, będąca dekoracyjnym elementem służący do odwieszania ręczników czy ubrań oraz stojące wieszaki na ręczniki w dwóch wersjach wzorniczych. Wszystkie te akcesoria wykonane z metalu dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych – Chrome oraz Black. Utrzymane w stylistyce loft dodają one łazience industrialnego pazura. Meble dostępne są także w wersji bez charakterystycznych ryflowań.