H&M Home konkurencją dla IKEA? Wchodzi w segment mebli dla dzieci

H&M Home zaskoczyło pierwszą kolekcję mebli dla dzieci. Szwedzka firma zapowiedziała, że w przyszłym roku planuje rozszerzenie kolekcji.

Kolekcja mebli dziecięcych H&M Home jest dostępna od 1 września 2022 r.

H&M Home postawiło na klasyczne meble dla dzieci. W dziecięcej kolekcji znajdziemy stół z inteligentnymi funkcjami i z dużym potencjałem do przechowywania. Ciekawym akcesorium do biurka jest płócienny pojemnik do przechowywania dziecięcych skarbów – świetnie nadaje się do powieszenia z boku stołu. Stół występuje w czterech wariantach kolorystycznych: szary, różowy, zielony i antracyt.

Do stolika zaprojektowano krzesła w czterech kolorach oraz ciekawą ławkę do przechowywania, w której pomieszczą się zabawki i inne przedmioty. Dostępny jest też dywanik z alfabetem i drewniana półka.

Z miłości do rattanu

Ciekawie wyglądają rattanowe meble dla dzieci. Kolekcja obejmuje ponadczasowy miniaturowy fotel, sofę, stolik oraz taboret.

W kolekcji H&M Home znalazł się też zabawny stołek, który z małymi uszami jest jednocześnie idealnym towarzyszem zabaw, ale też doda szyku każdej przestrzeni. Urocza lampa ścienna i ozdoba na ścianę w kształcie żołędzia wraz z dywanem z frędzlami w tęczowe wzory doda bajkowego charakteru.

Kolekcję uzupełniają miękkie zabawki w kształcie żyrafy, pandy czy lwa i zastawy stołowe ze wzornictwem inspirowanym zwierzętami.

Zainspirowani chmurami i puzzlami

H&M Home zaprezentowało również zabawne i kolorowe meble w odważniejszych odcieniach. Tutaj znajdziemy krzesło z miękkimi krawędziami inspirowanymi chmurkami - wybrać można pomiędzy kolorami: słonecznym żółtym, błękitem i delikatną bielą. Połączyć je można ze stołem inspirowanym puzzlami w kolorze białym, który zachęci dziecko do pisania, malowania i rysowania. Dopasowany stolik boczny dostępny w trzech odcieniach, może służyć jako domek dla lalek i blat o kolorowym i kreatywnym wyglądzie.

Czerwona lampa ścienna w kształcie chmurki z kroplami deszczu doda każdej przestrzeni charakteru. Do tego drewniane uchwyty na ołówki i większe pudełka na rękodzieło, aby uporządkować przestrzeń w funkcjonalny sposób.

Kolekcja mebli dziecięcych w H&M Home jest dostępna od 1 września 2022 roku.