H&M Home z niezwykłą kolekcją od trzech artystek. Tematem przewodnim - kobiecość

H&M Home zaprezentowało kolekcję For the Love of Art, która powstała we współpracy z artystkami z różnych stron świata: duetem Sacrée Frangine, Dianą Ejaita oraz Brunną Mancuso. Kolekcja będzie dostępna od 7 października.

W kolekcji For the Love of Art znajdziemy takie przedmioty, jak poduszki, koce, ceramikę oraz plakaty. Wszystkie produkty posiadają unikalny design stworzony specjalnie dla H&M Home.

Kreatywny duet Sacrée Frangine tworzą dwie przyjaciółki: Célia Amroune i Aline Kpade, które znają się już od dzieciństwa. Ich minimalistyczne ilustracje w ciepłych kolorach skupiają się na pięknie siostrzeństwa, macierzyństwa i kobiecości. Twórczość Sacrée Frangine jest inspirowana ludźmi – zwłaszcza innymi kobietami, które eksplorują piękno prostych rzeczy i codziennego życia.

Brunna Mancuso tworzy swoje dzieła w studio w São Paolo w Brazylii. Plakaty dla H&M Home artystka wykonała różnymi technikami – akwarelą, gwaszem i akrylem. Portretują ulubiony motyw Brunny: kobiety.

Język wizualny włosko-nigeryjskiej artystki Diany Ejaity jest żywy i niepowtarzalny. Jej charakterystyczne dzieła utrzymane w dramatycznych i kontrastowych kolorach znalazły się na okładkach najbardziej szanowanych czasopism na świecie. Twórczość artystki opowiada historie o środowisku, kulturze i przyrodzie.