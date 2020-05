Handel podczas epidemii szuka nowych formatów. Czy powstaną ulice z mechanicznymi sklepami?

Automaty handlowe to w wielu krajach popularny i od dawna wykorzystywany model sprzedaży, nawet tak nietypowych produktów, jak torty, biżuteria czy samochody. W Polsce ta formuła sprzedaży dopiero się rozwija, ale wezwanie do dystansu społecznego w czasie epidemii ten trend przyspiesza. Czy powstaną ulice z mechanicznymi sklepami?

Zamknięte galerie handlowe i specjalistyczne sklepy, a w tych otwartych uciążliwe ograniczenia sprzedaży dotyczące np. liczby osób w budynku – tak wyglądają zakupy w czasie koronawirusa. Wg wielu ekspertów nawet po zmniejszeniu ryzyka zakażenia, masowego powrotu klientów do sklepów wielkopowierzchniowych i galerii handlowych w najbliższym czasie nie będzie. Handel nigdy nie będzie już taki, jak dawniej. Prawdopodobnie pozostaną pewne ograniczenia, jak limit liczby osób na metr kwadratowy powierzchni sklepu czy inne wymogi bezpieczeństwa, np. unikanie bezpośredniego, bliskiego kontaktu ze sprzedawcą. Takich zagrożeń nie ma w przypadku urządzeń i maszyn vendingowych. W Polsce do tej pory ten model był traktowany jako dodatek do tradycyjnej sprzedaży, ale w wielu krajach pełni ważną rolę. Zastosowania automatów są bardzo szerokie, a one same zaawansowane technologicznie. Maszyny sprzedażowe są łączone w duże konstrukcje, do których można przenieść nawet 100-metrowy sklep z asortymentem, w pełni automatyzując go.

5 najdziwniejszych zastosowań automatów handlowych. Czy w Polsce to możliwe?

Technologia daje coraz więcej możliwości sprzedaży z automatów, kilka przykładów:

W Kanadzie, w Toronto działają automaty do sprzedaży tortów. Asortyment liczy kilkadziesiąt pozycji. Maszyna ma moduł chłodzący i wydaje też jednorazowe widelce.

Na lotnisku we włoskim Bari działa bezobsługowy sklep z produktami regionalnymi „Made in Puglia”. Dostępne są tam wina czy sery.

W Dubaju maszyna sprzedaje ekskluzywną biżuterię. Po wyborze produktu jest on przybliżany do szyby i doświetlany. Pozwala to obejrzeć go dokładnie i upewnić się co do zakupu. W podobny sposób można kupić złote monety, a nawet sztabki złota.

Największymi przedmiotami sprzedawanymi z automatów handlowych są prawdopodobnie samochody. Taki „sklep” znajduje się w Singapurze, dostępne są tam m.in. pojazdy marki Ferrari.

- Nie wszystkie te zastosowania są możliwe w Polsce - czy to ze względu na przepisy (np. zakaz sprzedaży alkoholu bezobsługowo) czy z powodów kulturowych (jak sprzedaż złota). Jednak handel z automatów także w naszym kraju rozwija się coraz szybciej, a epidemia go tylko przyspiesza. Maszyny z żywnością działają od dawna i jest ich coraz więcej. Ostatnio pojawiły się np. „maseczkomaty”, wcześniej „karierę” zrobiły butelkomaty. Przykładem bardziej zaawansowanych urządzeń są Lekomaty. Obecnie uruchamiamy je w formule Smart Shop we współpracy z firmą, która w Soczewkomatach sprzedaje soczewki okulistyczne. Projekt, który planowany był na przyszłość, z powodu okoliczności związanych z epidemią ruszył z początkiem maja – mówi Paweł Mazur z firmy Automnia.