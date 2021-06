Helska Cassubia już po remoncie. Zaglądamy do środka!

Obiekt Cassubia na Helu, wchodzący w skład Grupy Polskiego Holdingu Hotelowego, doczekał zakończenia prac remontowych i jest już w pełni otwarty dla gości. Dysponuje 54 w pełni wyposażonymi pokojami w zupełnie nowej odsłonie.

– To już jest zupełnie inna, nowoczesna Cassubia, która ma realną szansę na wzmocnienie swojej pozycji wśród obiektów turystycznych zlokalizowanych na Półwyspie Helskim. Stawiamy na polskie produkty oraz usługi, ale przede wszystkim chcemy promować ten najpiękniejszy region w Polsce. Mamy nadzieję że nowa, zmodernizowana Cassubia pozwoli naszym gościom na spędzenie sezonu wakacyjnego w komfortowych warunkach, a nadmorskie elementy wystroju umilą pobyt i będą pozytywnie wpływać na ich samopoczucie – podkreśla Michał Szopa, kierownik obiektu Cassubia.

Dzięki zrealizowanej inwestycji goście Cassubii mogą się cieszyć nowoczesnym wystrojem i wyposażeniem, wygodnymi i funkcjonalnymi wnętrzami, nie odbiegającymi od obecnych standardów i wymogów rynku. Najważniejszą przemianę przeszły piętra z pokojami gościnnymi – łącznie 54 pokoje. Nowe pokoje charakteryzują się stonowaną kolorystką, komfortowym minimalizmem oraz lokalnymi dekoracjami. Kolorystyka w tonacjach jasnych, pastelowych nawiązuje do morza, piasku oraz błękitu nieba. Natomiast, duże gładkie płaszczyzny ścian stanowią tło dla wielu elementów dekoracyjnych, takich jak wiosła, grafiki, czy wezgłowie tworząc dopełnienie nadmorskiego charakteru wnętrza. Wzór graficzny oraz kolor wykładziny to autorskie opracowanie dedykowane do wnętrz obiektu Cassubia. Tematyka grafiki nawiązuje do mapy Helu, jego położenia względem półwyspu oraz występujących gatunków zwierząt. Natomiast ciepły, beżowy kolor odnosi się do barw plaży i piasku.

Obiekt znajduje się w samym środku Helu, miasta położonego w najdalej wysuniętej krawędzi Mierzei Helskiej, otoczonej wodami Morza Bałtyckiego. Wyjątkowa lokalizacja to idealne miejsce dla turystów, którzy cenią sobie piesze wędrówki brzegiem morza oraz aktywny wypoczynek w postaci wycieczek rowerowych, czy sportów wodnych. Większość lokalnych atrakcji, takich jak port rybacki, główny deptak miasta, fokarium oraz port jachtowy z nowoczesną mariną, usytuowana jest w pobliżu Cassubii, zatem można do nich dotrzeć udając się na krótki spacer.