Fundacja Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina wraz z Grupą Capital Park, pomysłodawcą i inwestorem projektu rewitalizacji Fabryki Norblina na warszawskiej Woli ruszają z akcją „Historia zaklęta w platerach”. Jej celem jest poznanie ciekawych historii prawdziwych wyrobów pochodzących z dawnej fabryki Norblina oraz ich promocja w ramach powstającego muzeum, które upamiętni historię jednego z największych przedsiębiorstw dawnego Królestwa Polskiego.

Cukiernice, dzbanki, czajniki, sztućce, tace, rondle, wazy i półmiski – to tylko część znanych produktów pochodzących z dawnych zakładów Norblin, Bracia Buch i T. Werner. Wśród popularnych wyrobów galanterii metalowej tzw. platerów lub norblinianów znaleźć można było także prawdziwe dzieła sztuki jak: etażerki, buliery do parzenia kawy czy herbaty, kawiornice, ale także shaker’y. Firma działająca przy ulicy Żelaznej na warszawskiej Woli stanowiła jeden z ważniejszych filarów platernictwa w Polsce razem z firmą Józefa Frageta, z którą przez cały okres swojej działalności konkurowała. Przyczyniła się nie tylko do popularyzacji galanterii metalowej wśród społeczeństwa, ale także do upowszechnienia norm obyczajowych i kultury spożywania posiłków na specjalnych zastawach stołowych. Firma współpracowała z wybitnymi projektantami i artystami, takimi jak Jan Kryński, Wojciech Jastrzębowski czy Julia Kejlowa – projektantka form przemysłowych odznaczających się niezwykłą, ponadczasową formą, geometrycznością, prostotą i zróżnicowaniem faktur, która zginęła tragicznie w okupowanej podczas II wojny światowej Warszawie.

Grupa Capital Park nabyła prywatną kolekcję 600 przedmiotów, cennych świadków historii platernictwa, która zostanie wyeksponowana w kompleksie. Ponadto w ramach Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina, nad którego formalizacją trwają obecnie prace, jedna ze ścieżek zwiedzania będzie poświęcona właśnie wyrobom, które od XIX wieku powstały w dawnych zakładach przy ulicy Żelaznej, a ich sława przekroczyła granice Królestwa Polskiego i dotarła aż do Cesarstwa Rosyjskiego i na Bliski Wschód.

- Akcja polega na przekazaniu ciekawych, rodzinnych historii związanych z prawdziwymi produktami z dawnej fabryki. Chcemy, aby wszyscy posiadacze norblinianów zgłębili ich historię w swoich rodzinach, dowiedzieli się o nich jak najwięcej od swoich rodziców i dziadków – w jaki sposób platery trafiły do ich rodziny, czy kryją się za nimi jakieś ciekawostki, czy były przekazywane z pokolenia na pokolenie, a może były prezentem z jakiejś ważnej okazji – tłumaczy Artur Setniewski, z Fundacji Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina. Inspiracją dla nas była historia bażurka, czyli świecznika, lichtarza, który dostaliśmy od przemiłej Pani, która ze względu na wywóz na roboty do Niemiec podczas wojny, obecnie tam zamieszkuje i kiedy dowiedziała się, że trwają prace nad muzeum upamiętniającym historię Fabryki Norblina postanowiła podzielić się z nami swoją ciekawą opowieścią i przekazać nam cenną pamiątkę rodzinną, która miała dla niej ogromne znaczenie sentymentalne. Takie historie chcemy poznawać, kolekcjonować i dzielić się nimi – dodaje.

Zdjęcia przedmiotów oraz ich historię można przesyłać za pomocą formularza zamieszczonego na stronie inwestycji: https://fabrykanorblina.pl/historia-platerow/ Najciekawsze historie staną się bohaterami działań artystycznych planowanych w kolejnych miesiącach w ramach Fundacji Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina, a po otwarciu kompleksu i muzeum upamiętniającego historię dawnych zakładów Norblin, Bracia Buch i T. Werner staną się także częścią jego eskpozycji. Autorzy najciekawszych opowiadań zostaną nagrodzeni zestawem upominków związanych z Fabryką Norblina, a także otrzymają wyjątkowe, personalizowane zaproszenia na otwarcie projektu po zakończeniu procesu jego rewitalizacji połączone ze zwiedzaniem muzeum dawnej fabryki.