Historyczne detale Piły uchwycone w designie. Tak będzie wyglądalo wnętrze Arche Hotel Piła

W Pile powstaje miejski hotel całkowicie tożsamy z miejscem, zaaranżowany przez łódzkie biuro projektowe Zamek Design. Arche Hotel Piła zlokalizowany jest przy ul. Piłsudskiego 11 na Placu Pocztowym w strefie objętej ochroną konserwatorską średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień kulturowych miasta Piły.

Hotel posiada pięć kondygnacji, 159 pokoi, apartamentów o powierzchni 12-43 mkw., a także centrum konferencyjne z sześcioma salami o łącznej powierzchni 600 mkw. Restauracja ma do zaoferowania około 120 miejsc oraz bar niedaleko lobby. Kolorystyka wnętrz to ciepłe, przytulne barwy, które nawiązują do dawnych tradycji Piły.

Koncepcja hotelu: tożsamość z miejscem

- Dziś koncepcję można stworzyć bardzo szybko jest wiele gotowych inspiracji. Ci, którzy wybierają prosty sposób mogą osiągnąć cel szybciej. Spacerując po Pile wybraliśmy dłuższą drogę, pełną przygód, opowieści i ludzi. Kierunek designu wnętrz nie jest uzależniony od systemu GPS, ale przez indywidualność ludzi i środowiska dla którego jest tworzony. Powstała nowa koncepcja Focus, która jest lepiej dopasowana do potrzeb i spójna z miejscem - opowiada Marcin Lewandowski, kierownik zespołu projektowego ds. kreatywnych.

We wnętrzach dominują kolory: żółty, niebieski, czerwony, bordo – z domieszką aluminium, które wyznaczają konkretne strefy pomieszczeń. Możemy znaleźć tu także wiele odniesień do witraży z Kościoła św. Antoniego oraz dworca– wzór ten użyto m.in. na zagłówkach łóżek w formie geometrycznych wzorów, oraz na suficie w części restauracyjnej.

Charakterystycznym punktem niedaleko Piły jest także Fabryka Porcelany Chodzież i Ćmielów. Była ona inspiracją do stworzenia geometrycznych wzorów z płytek – wykorzystanych na posadzce oraz ścianach. W odniesieniu do porcelany – powstała lampa w lobby, której klosze stylizowane są na "porcelanowe talerze".

Biuro projektowe Zamek Design postanowiło stworzyć miejsce przede wszystkim dopasowane do potrzeb i spójne z miejscem. Projektanci kolejny raz "wyszli" poza twórcze schematy – dzięki połączeniu kreatywności, intuicji oraz logiki. Połączyli oni wizję projektanta, punkt widzenia społeczności oraz inwestora i klienta. Hotel Arche to miejsce, które dzięki nowoczesnemu designowi odwołującemu się do historycznych detali Piły może z powodzeniem zachęcać gości do odwiedzin.