Hola Design z projektem kojącym zmysły w samym centrum Poznania

Projekt Hola Design, poznańskie Good Time Day Spa, to nowoczesne, a zarazem przytulne wnętrze powstałe w historycznej willi w sercu miasta. Architektom udało się stworzyć przestrzeń, którą wyróżnia nie tylko jej funkcjonalność, ale także troska o gości i pracowników.

Czy można ukoić zmysły w samym centrum Poznania? Okazuje się, że tak - wystarczy odwiedzić Good Time Day Spa przy ulicy Grunwaldzkiej. To projekt polskiej pracowni HOLA Design. Jej zespół po raz kolejny dowiódł, że łączy kreatywność ze zrozumieniem potrzeb klienta i, co najważniejsze, potrafi wyjść im naprzeciw.

Głównym celem Good Time Day Spa jest wprowadzenie gości w dobry nastrój, stworzenie im przestrzeni na odpoczynek i relaks. Jest to możliwe nie tylko dzięki wykwalifikowanym pracownikom, ale także za sprawą wnętrz zaprojektowanych przez HOLA Design. Wyróżnia je duża funkcjonalność, troska o detal i szacunek do miejsca, w którym powstało: spa znajduje się w historycznej willi w centrum Poznania. W palecie kolorystycznej dominuje biel, jasne beże, szarości, pudrowy róż oraz wyraziste, kobaltowe akcenty. Dzięki dębowym deskom podłogowym i dywanom wnętrze stało się przytulne, natomiast ściana z cegieł solnych ma sprzyjać atmosferze relaksu. Aby dodać miejscu elegancji i podkreślić charakter budynku przy ulicy Grunwaldzkiej, do projektu dodano mosiężne elementy dekoracyjne oraz sztukaterię ścienną. Uwagę przyciągają również zlewy, które przypominają swoim kształtem muszlę.

Przeszklona klatka schodowa otwiera przestrzeń i prowadzi gości na pierwsze piętro budynku. Znajdą tam pięć gabinetów, przebieralnię, dwie łazienki i otwartą przestrzeń, gdzie wykonywany jest manicure. Stworzono tu także miejsce, w którym klienci i klientki mogą odpocząć, na przykład w przerwie między zabiegami. Za sprawą czarnych, stalowych regałów udało się wydzielić kilka stref relaksu, które czekają na klientów, zapewniając im spokój i poczucie prywatności. Regały mają dodatkowo zamontowane kółka, dzięki którym możliwe jest łatwe przearanżowanie wnętrza.

Ten projekt wyróżnia się troską o użytkowników – nie tylko o klientów, którzy odwiedzają Good Time Day Spa, ale również o jego pracowników. Gabinety zostały zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić jak największy komfort pracy stylistkom paznokci. Udało się to osiągnąć za sprawą podwyższonych podłóg, foteli, podnóżków oraz stolików kawowych. W ten sposób HOLA Design udowadnia, że potrafi połączyć najwyższą jakość z wysokim komfortem użytkowania.