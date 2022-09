Holenderska marka pokazała lookbook z nowościami do wnętrz

Kolory natury, architektura, moda - to niektóre z inspiracji, jakie towarzyszyły projektantów holenderskiej marki HKliving przy tworzeniu najnowszego lookbooka. Sprawdziliśmy, co proponują!

Holenderska marka HKliving opublikowała najnowszy lookbook z nowościami 2022/2023.

Od 2008 roku każdej jesieni marka dzieli się wnętrzarskimi trendami na nadchodzące miesiące.

Nowa kolekcja HKliving to ukłon złożony twórcom: projektantom mody, artystom, architektom. Oni i ich prace to nieskończone źródło inspiracji dla projektantów marki.

Eksplozja kolorów

Kolory podpatrzone w mieście, na ulicach, w parkach, na placach zabaw, w małych sklepikach, na szyldach i neonach. Zieleń trawników, błękit nieba, beż fasad kamienic, róż z hinduskiego sari, czerwień ust dziewczyny mijanej na przejściu dla pieszych, oto punkt wyjścia dla palety barw, z której korzysta HKliving.

Holenderska marka HKliving opublikowała najnowszy lookbook z nowościami 2022/2023. fot. mat. prasowe BM Housing

Miejski Kosmos

Kulturowa mieszanka, wibrujące życiem, nieustannie zmieniające się miasto, to wartki strumień inspiracji dla artystów i projektantów. Od samego początku istnienia, holenderska firma nie zapomina, że projektowanie nawet najpiękniejszych przedmiotów, to proces długotrwały, wymagający pracy, cierpliwości i zaangażowania. Dlatego każdy ich produkt jest testowany pod kątem funkcjonalności. Podkreślają, że meble i akcesoria z nowego katalogu są warte uwagi jako obiekty, lecz także dobrze wpisują się w istniejące, zamieszkałe i umeblowane wnętrza.

W kolekcji 2022/2023 odkryjemy znane już z poprzednich lat meble w nowych odsłonach, a także zupełnie nowe modele. Żywe kolory, odważne nadruki, zaskakujące połączenia materiałów. Dzięki nim przekonasz się, że dom nie musi być szary i że bez problemu poradzi sobie z żartem, pikanterią, suspensem. Miłośnikom sztuk pięknych wpadną w oko nowe, ręcznie malowane na płótnie, abstrakcyjne obrazy oprawione w akrylowe, półprzezroczyste ramy, wszystkie dostępne w BM Housing.

Wszystko już było?

Projektanci HKliving lubią oglądać się przez ramię. Do czasów pierwszego lądowania człowieka na Księżycu, czy lata miłości w Woodstock. Chcą odkrywać nieodkryte, a jednocześnie odkrywać ponownie to, co dobrze znane i oswojone. Stąd w najnowszym katalogu wątki vintage. Oczywiste - w kolekcji ceramiki 70’ i mniej dosłowne, lekko retro - w formach lśniących kolorem mebli i wzorzystych akcesoriów.

Aura vintage otacza kolorowe komody z MDF-u. Niebieska, brązowa i różowa, w odcieniach ściągniętych ze spódniczek mini samej Mary Quant są trochę kosmiczne ze względu na wyoblone uchwyty. Podobnie okrągłe stoły (tu mamy jeszcze zieleń trawnika z Hyde Parku, odcienie fasad i chodników miast, kolor pomarańczy na ulicznym straganie). I najprawdziwszy hit kolekcji! Duży, prostokątny stół do salonu lub domowego biura. Najbardziej niebieski ze wszystkich niebieskich stołów na świecie.

Światło na horyzoncie

Wnętrza oświetlają głównie lampy biurkowe. Jest srebrna lampa-grzyb, są lampy, których ceramiczne podstawy nawiązują do estetyki kolekcji 70’. W nowym katalogu znajdziemy także nowe wersje lampionów i najbardziej chyba znanych lamp marki – plecionych, ażurowych abażurów.

Tekstylia

W tym sezonie rozsiądziemy się na sofach tapicerowanych płótnem o widocznej fakturze. Wszystkie w kolorach ziemi. I na nowych krzesłach, które na bank staną się gwiazdami holenderskiego designu. Są delikatne, ale stabilne. Wykonane z metalu i tapicerowanych poduszek, zachwycają proporcją i dopracowanym detalem (ach, te dębowe podłokietniki!). Na uwagę zasługują szczególnie krzesła w kolorach Nude, Dusty i Olive.

Wśród tekstylnych dodatków panuje nieskrępowana dowolność. Jest trochę etno i folku, są kiczowate dywany shaggy i poduchy wykończone modną techniką tuftingu.