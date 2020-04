Home office się zadomowił. Co proponuje branża nieruchomości po pandemii?

Home office, zaraz po słowie "koronawirus", ma szansę stać się terminem 2020 roku. Eksperci przewidują, że praca zdalna zostanie z nami na dłużej. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy coraz częściej szukać będą rozwiązań, które pozwolą inaczej zorganizować codzienną pracę. Odpowiedź na tę potrzebę już szykuje rynek deweloperski.

Epidemia koronawirusa, z którą walczy obecnie niemal cały świat, bezlitośnie weryfikuje nasz styl życia. Niemal wszystko, co do tej pory wydawało się normą, czymś naturalnym i niepodważalnym, naszym „świętym prawem”, stało się wspomnieniem. Nagła potrzeba ograniczenia bezpośrednich kontaktów do minimum sprawiła, że stanęliśmy przed wieloma nowymi wyzwaniami. Jednym z nich jest organizacja naszej pracy w domach. Tym bardziej że – w oparciu o obecne doświadczenia i prognozy specjalistów – nawet po ustaniu pandemii wiele osób nie powróci już do swoich biur. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy coraz częściej szukać będą rozwiązań, które pozwolą inaczej zorganizować ich codzienną pracę. Odpowiedź na tę potrzebę już szykuje rynek deweloperski.

Termin „home office”, zaraz po słowie „koronawirus”, ma szansę stać się wyrażeniem 2020 roku. Z powodu wirusa, miliony ludzi z dnia na dzień musiały pozostać w domach i przestawić się na nowy tryb pracy. Wykonywanie zadań służbowych z zacisza własnych domów z początku nie wydawało się wcale złym pomysłem. Jednak kilka tygodni takiego trybu wystarczyło, aby widok laptopa rozstawionego na jadalnianym stole nie kojarzył się nikomu dobrze. Okazuje się, że praca z domu jest wyzwaniem, do którego trzeba się odpowiednio przygotować. Inaczej nie będzie ona ani efektywna, ani satysfakcjonująca. Bez przygotowania komfortowego miejsca i stworzenia optymalnych warunków, można tylko pomarzyć o słynnym balansie pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, o którym tak często mówią psycholodzy.

Należy pamiętać o tym, że nie powinniśmy pracować w tym samym miejscu, w którym później odpoczywamy. Laptop i notatki rozłożone na łóżku to szybki przepis na frustrację, a praca w tym samym pomieszczeniu, gdzie przebywają bawiące się dzieci, z zasady nie może być produktywna. I choć w czasie epidemii inne rozwiązania często nie są osiągalne, już dziś warto zastanowić się, gdzie i jak zorganizujemy nasze domowe biuro, kiedy sytuacja kryzysowa się skończy. Ze względu na cięcia kosztów w firmach i korzyści dla pracodawców i pracowników, trend „home office” stanie się popularny na niespotykaną dotąd skalę. Jak wtedy przygotujemy naszą domową przestrzeń do pracy?

Odpowiedzią na tę potrzebę są z pewnością mieszkania, których układ przewiduje wydzielenie pomieszczenia, które służyć będzie wyłącznie do pracy. Zaaranżowanie osobnej przestrzeni na domowy gabinet jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich osób, które planują pracować z domu na dłużej. Zamknięta przestrzeń, w której urządzimy domowe biuro, będzie gwarantowała spokój, higienę pracy i pozwoli utrzymać wydajność na odpowiednim poziomie. Takie rozwiązania już teraz znaleźć można w Trójmieście, m.in. wśród mieszkań na powstającym właśnie gdańskim osiedlu Oliva Koncept czy w budynku Star Tower w Gdańsku-Letnicy. Aranżacja przestrzeni, biorąca pod uwagę potrzebę wydzielenia gabinetu, może zostać wykonana na życzenie klienta przez dewelopera jeszcze przed oddaniem mieszkania do użytku.