Home staging: sekretna broń sprzedających i wynajmujących mieszkanie

Home staging to zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych trend polegający na przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu. Co zrobić, by mieszkanie, które chcemy wynająć lub sprzedać prezentowało się wyjątkowo?

REKLAMA

Chcąc szybko sprzedać lub wynająć mieszkanie, warto zgłębić temat home stagingu.

Wykorzystanie home stagingu przyspiesza oba procesy, a niejednokrotnie – może mieć wpływ na zwiększenie zysków z takich inwestycji.

Home staging pod uwagę bierze takie aspekty jak uporządkowanie przestrzeni, depersonalizacja wnętrza czy stylizacja... podłóg.

Chcesz sprzedać lub wynająć swoje mieszkanie i zastanawiasz się, jak uatrakcyjnić ofertę, by szybko znaleźć zainteresowanych? Z pomocą przychodzi ciesząca się ogromną popularnością dziedzina, jaką jest tzw. home staging. Czym jest oraz w jaki sposób wykorzystać jego zasady w praktyce, podpowiadają eksperci Salonów Agata.

Home staging to zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych trend polegający na przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu. Wykorzystanie go przyspiesza oba procesy, a niejednokrotnie – może mieć wpływ na zwiększenie zysków z takich inwestycji. Mówiąc prościej, to taki sposób aranżowania oraz przygotowywania wnętrz, który je uatrakcyjnia. Co zrobić, by mieszkanie prezentowało się wyjątkowo?

Uporządkowana przestrzeń

Przygotowanie mieszkania pod sprzedaż lub wynajem dobrze zacząć od generalnych porządków. Mowa tu nie tylko o tradycyjnym odkurzaniu czy myciu okien, ale również o pozbywaniu się niepotrzebnych, zagracających przestrzeń przedmiotów, czy reorganizacji szaf. Uprzątnięcie wszystkich zakamarków odświeży mieszkanie, a potencjalnym najemcom da do zrozumienia, że ktoś o nie regularnie dba. Wyniesienie niepotrzebnych mebli optycznie powiększy poszczególne pokoje oraz pozostawi odwiedzającym miejsce na wyobrażenie sobie własnych aranżacji.

Reorganizacja szaf to zdecydowanie kwestia estetyczna, co nie zmienia faktu, że niezwykle ważna. Pamiętajmy, że kupujemy oczami, dlatego tak ważne jest to, by wszystkie części wyposażenia zostały dobrze wysprzątane. W ich uporządkowaniu pomogą przekładki, organizery oraz pudełka, które nie tylko ukryją zakłócające wrażenie porządku przedmioty – ubrania, książki czy naczynia, lecz także wpasują się w stylowy wystrój. Tak zorganizowany dom ułatwi decyzję o nabyciu lub wynajmie - Natalia Nowak, ekspertka ds. aranżacji wnętrz Salonów Agata.

Wnętrze odpersonalizowane

Naturalne jest to, że staramy się wprowadzić do wnętrza elementy siebie – zdjęcia, pamiątki czy dekoracje. Dzięki temu zyskuje ono niepowtarzany charakter i sprawia, że czujemy się w nim dobrze. Jednak w przypadku przygotowywania domów dla potencjalnych najemców, kluczowa jest neutralność. Uniwersalny, spójny styl uatrakcyjnia wnętrze. Czyste otoczenie jest przyjemniejsze dla oka i nie powoduje wrażenia wkraczania w przestrzeń osobistą byłych mieszkańców.

Uniwersalny, spójny styl uatrakcyjnia wnętrze. fot. mat. prasowe Agata

Zamiast personalnych pamiątek, lepiej postawić na proste i modne dodatki, które uatrakcyjnią dom oraz sprawią, że będzie przytulniejszy. W tym celu sprawdzą się na przykład wazony w kolorach ziemi czy obrazy z geometrycznymi grafikami. Na łóżkach, a także sofach, można położyć miękkie koce i poduszki. Warto zachować wszystko w delikatnych kolorach, by zwiększyć prawdopodobieństwo wpasowania się w gust innych.

Zapach ma znaczenie

Węch to kolejny zmysł po wzroku, który wpłynie na odbiór oglądanego miejsca, a tym samym na decyzję potencjalnych nabywców, dlatego tak ważne jest to, by w domu panował przyjemny, w miarę neutralny zapach. Pokoje warto jest też regularnie wietrzyć, by powietrze w nich było lekkie i czyste. Subtelny, długotrwały zapach pomogą utrzymać świece, a umieszczenie ich w stylowych świecznikach doda wnętrzu również elegancji. Doskonale sprawdzą się tu także kwiaty, które dodadzą wnętrzu świeżości.

Stylizacja podłóg

Podłogi mają ogromny wpływ na wygląd pomieszczeń. Dlatego przygotowując wnętrze, warto poświęcić im więcej uwagi. Mowa tu nie tylko o ich dokładnym odkurzeniu i umyciu, lecz także odpowiedniej stylizacji. Jeśli parkiet w mieszkaniu jest drewniany, nielakierowany i dawno nie był odświeżany, można go pokryć naturalnym woskiem lub olejem. Wymaga to pewnego nakładu pracy, ale po takim zabiegu zyska on piękny, błyszczący i ciepły wygląd.

Podłogi mają ogromny wpływ na wygląd pomieszczeń. fot. mat. prasowe Agata

Dla tych, którzy mają mniej czasu, świetnym rozwiązaniem będą dywany. Do wyboru jest naprawdę mnóstwo opcji, które można dopasować do poszczególnych stylów wnętrz: kwadratowe, okrągłe, asymetryczne, z długim oraz krótkim włosiem, w przeróżnej kolorystyce i z różnymi deseniami.

W tych nowoczesnych świetnie sprawdzą się dywany prostokątne lub kwadratowe, zachowane w stonowanych kolorach: bielach, szarościach lub czerniach. W minimalistycznym stylu skandynawskim postawmy na monokolorystyczny, zachowany w jasnych odcieniach dywan, z przytulnym, miękkim włosiem. Dom od razu zyska bardziej przyjazny, zaciszny klimat.