homeoffice na piątkę, czyli pięć sposobów na organizację domowego biura

Podczas pracy zdalnej szczególnie ważne jest odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni w domu, która ma bezpośredni wpływ na naszą kreatywność, efektywność i możliwość koncentracji. Jak przeorganizować wnętrze, aby w #homeoffice profesjonalnie wykonywać wszystkie swoje służbowe obowiązki?

REKLAMA

W naszych prywatnych przestrzeniach trudniej zachować dyscyplinę i skupić się na pracy – niezwykle łatwo rozproszy nas niewygodne krzesło, hałas, bałagan na biurku czy źle dobrane oświetlenie. Dobrze zorganizowane miejsce pracy, nawet w domu, pozwoli zachować maksymalny komfort, obniżyć poziom stresu i z pewnością ułatwi uporządkowanie myśli, by wykonać założone zadania sprawnie i na czas.

Na co zwrócić uwagę przy aranżacji domowego biura? Podpowiadają architekci Decoroom.

Organizacja stanowiska pracy

W pierwszej kolejności zadbaj, by wszystkie niezbędne do wykonywania pracy sprzęty były pod ręką. Jeśli korzystasz z telefonu i laptopa nie zapomnij o ładowarkach, by ograniczyć czas na ich poszukiwania w ciągu dnia. Zgromadź notesy, długopisy i markery, ale pamiętaj, że im mniej przedmiotów w zasięgu wzroku, tym mniej rozpraszających bodźców. Kluczowym elementem będzie wygodne krzesło, które pozwoli Ci pracować we właściwej pozycji – zadbaj o swój kręgosłup, to ważne!

Wyznaczenie przestrzeni do pracy zdalnej

Praca z ulubionej sofy, a może z sypialni? Choć dla niektórych brzmi to jak marzenie, to zapewniamy, że na dłuższą metę to rozwiązanie się nie sprawdzi. Długotrwałe przebywanie w pomieszczeniach wypoczynkowych zamiast w miejscu przypisanym pracy zdalnej znacznie obniży naszą wydajność i komfort pracy. Warunki #homeoffice powinny być jak najbardziej zbliżone do tych panujących w prawdziwym biurze, więc należy ją wydzielić, choćby symbolicznie, by uniknąć ciągłego rozpraszania przez domowników czy inne czynniki. Jeśli nowa rzeczywistość zakłada wideokonferencje, to miejmy na uwadze, by zachować porządek i neutralne tło, które nie odwróci uwagi od celu rozmowy.

Światło dzienne na wagę złota

W domowym biurze nie może zabraknąć dostępu do dziennego światła! Działa ono pobudzająco na poziom naszej energii, a promienie słońca wpadające do pomieszczenia z pewnością pomogą w zachowaniu dobrego nastroju i działaniu na wysokich obrotach. Praca przy naturalnym świetle jest korzystniejsza dla całego organizmu. Sztuczne oświetlenie oczywiście pomaga, jednak zimna tonacja światła może obniżyć nasze samopoczucie, a tym samym i wpłynąć na jakość pracy.

Żywa zieleń ma moc

Funkcjonalność to podstawa przy organizacji domowego biura, jednak warto mieć na uwadze również względy estetyczne. W tej przestrzeni będziemy spędzać kilka godzin dziennie, więc powinna być przyjazna i komfortowa. Najprostszym sposobem na miłą oku aranżację są… rośliny! Wiele badań wskazuje jednoznacznie, że żywa zieleń poprawia nastrój, pomaga walczyć ze stresem, a przy tym oczyszcza jeszcze powietrze. Każdy, nawet symboliczny kontakt z naturą, będzie generował pozytywną reakcję naszego organizmu, więc niech w waszym otoczeniu zagości np. paprotka czy egzotyczna monstera, na zdrowie!

Zorganizuj się!

Praca w domu może niektórym kojarzyć się z wyrabianiem nadgodzin, które zwykle są wynikiem złego przygotowania domowego biura i czynników, którym pozwalamy się rozpraszać w ciągu dnia. Jak pracować wydajnie i zachować niezbędny work-life balance? Polecamy wyznaczyć sobie plan dnia i rozkład przerw, łącznie z planem posiłków oraz początkiem i końcem działań w #homeoffice. Choć może się to okazać trudne, to konieczne będzie oddzielenie obowiązków domowych od pracy, bowiem czasochłonne czynności mogą odciągnąć nas od obowiązków służbowych.