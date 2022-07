Hot-dogi od robota w Żabce Nano. To efekt współpracy VeloxAlpha, Hanczarstudio i Arsretail

Automatyzacja, technologiczne show i... smaczne hot dogi przygotowane w pełni przez nowoczesnego robota. Klienci warszawskiej Żabki Nano przy ulicy Dobrej 54 mogą korzystać z nowej propozycji na miarę XXI wieku. Za designerską oprawę innowacyjnego urządzenia stworzonego przez VeloxAlpha odpowiada Hanczarstudio i Arsretail.

Myśląc o jakiejkolwiek „maszynie do hot dogów", nie zakładamy przeważnie szczególnego zaawansowania technologicznego.

W przypadku VeloxFood jednak pojawia się różnica: nie ma osoby obsługującej.

Za automatykę, oprogramowanie i procesy odpowiada firma VeloxAlpha, czyli pomysłodawca całego przedsięwzięcia.

Zadaniem projektantów z Arsretail i Hanczarstudio było zaś stworzenie designerskiego „opakowania".

Na początek trochę danych: waga max. 1500 kg, kubatura przestrzeni roboczej – 2,5 m3, długość ramienia robota 90 cm, a moc – czyli ile może podnieść – aż 5 kg. W zapasie lodówki znajduje się zaś 36 małych i tyle samo dużych kompletów do przygotowywania hot dogów. Do tego zaangażowanych sześciu specjalistów od software i również sześciu od hardware. Wrażenie robi także liczba linijek kodu – ponad 150 000! Robot VeloxFood stanowi przy tym pionierskie rozwiązanie na polskim rynku.

Urządzenie VeloxFood, czyli XXI wiek w wersji fast

W przypadku VeloxFood jednak pojawia się zasadnicza różnica – nie ma osoby obsługującej. Innymi słowy, to ramię robota w pełni zastępuje człowieka.

Za automatykę, oprogramowanie i procesy odpowiada firma VeloxAlpha, fot. mat. prasowe

Arsretail i Hanczarstudio połączyły swoje doświadczenia i kompetencje, by wspólnie pracować nad tym projektem, łączącym innowacyjność rozwiązań i koncentrację na doświadczeniu konsumentów.

- To pierwszy tego typu punkt sprzedażowy na świecie, za design którego odpowiadamy. Łączyliśmy tu doświadczenia z branży targowej, retailowej i wzornictwa przemysłowego - nadmienia Szymon Hanczar.

- Zrealizowaliśmy wiele stoisk, a ten projekt jest podobnym typem przestrzeni – rodzajem obiektu w obiekcie. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia sprawnej implementacji. Przy kolejnych punktach kluczowy jest szybki czas składania i możliwość jego postawienia w danej lokalizacji. Zdarzyło nam się również projektować wyspy ekspozycyjne, m.in. konkursowy projekt dla Goplany, chociaż niewdrożony. Ostatnia branża, z której doświadczenia były dla nas kluczowe, to wzornictwo. Jesteśmy związani z meblarstwem, zwracamy uwagę na detale. W przypadku VeloxFood zasady ergonomii były kluczowe – opowiada Hanczar.

- Projektujemy dla branży retail od 19 lat i realizacja projektu opartego na wykorzystaniu robotów oznaczała dla nas nowe doświadczenia i możliwość realizacji naszych zawodowych marzeń - dodaje Łukasz Derlacki z Arsretail.

Pracowaliśmy nad nim w okresie pandemii, obowiązywania szeregu ograniczeń i ta złożona sytuacja dała nam unikalną możliwość poczucia, że to, co projektujemy wpływa na automatyzację naszego życia, a zarazem zwiększa nasze bezpieczeństwo. Wsparliśmy doświadczoną firmę, która już w 2020 postanowiła, że wdroży to rozwiązanie i dostrzegła wartość we współpracy z ekspertami w dziedzinie retail i projektowania przemysłowego. Dla nas ten projekt jest naturalnym krokiem naprzód w kreowaniu nowych rozwiązań, oswajania użytkowników z nimi i budowania ich przyjaznego odbioru. To kolejny projekt, w którym tradycyjne rozwiązania sprzedaży i obsługi klienta ustępują miejsca nowym technologiom. To nie są tylko kolejne punkty sprzedaży, to praca nad nowymi doznaniami konsumentów, przy której nasze doświadczenia z takich projektów jak rozwijany przez nas od dekady koncept placówek bankowych Mbank okazały się bardzo przydatne - opowiada Derlecki.

Interdyscyplinarna współpraca projektowa

Na czym dokładnie polegało zadanie projektantów? Przede wszystkim dogłębnie przeanalizować zagadnienie, stworzyć briefy dla klienta oraz projekty koncepcyjne, aż wreszcie – na podstawie jednego z nich – finalny produkt. – Wystartowaliśmy w lutym 2021 roku, a opracowania techniczne były gotowe już na przełomie czerwca i lipca. To dość szybko jak na projekt wzorniczy – zauważa Szymon Hanczar. Zwraca też uwagę na problemy, które należało sukcesywnie rozwiązywać. Najtrudniejszym wyzwaniem było projektowanie w czasie rzeczywistym: – Wiele elementów ulegało zmianie w trakcie procesu i musieliśmy na bieżąco reagować, modyfikując nasze założenia. Walczyliśmy o dostępność, wysokość obiektu, blatu roboczego, a te elementy są bardzo mocno zależne od tego, co mieści się w środku. Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że jest to swoistego rodzaju teatr, robotyczne show i bardzo chcieliśmy to pokazać.

Urządzenie VeloxFood pierwotnie miał być większy, jednak w punktach handlowych powierzchnia jest na wagę złota – wymagało to więc stałych modyfikacji. Powstało kilka wariantów projektu o różnych gabarytach. Każda zmiana zaś pociągała dodatkowe prace i w kontekście samego wzornictwa, i współpracy z inżynierami.

Klienci warszawskiej Żabki Nano przy ulicy Dobrej 54 mogą korzystać z nowej propozycji na miarę XXI wieku. Za designerską oprawę innowacyjnego urządzenia do robienia hot-dogów stworzonego przez VeloxAlpha odpowiada hanczarstudio i arsretail, fot. mat. prasowe

Jeśli chodzi o designerską oprawę robota, zdecydowano się na praktyczne materiały spełniające najwyższe wymogi higieniczne, a także zewnętrzne okładziny, które dobrze będą znosić bieżącą eksploatację oraz będą łatwe do utrzymania w czystości. Założono także możliwość przyszłych modyfikacji projektu i innych wykończeń. Projektanci uwzględnili również potrzeby osób z niepełnosprawnościami, stąd m.in. dobór przemyślanych materiałów oraz odpowiednie wysokości panelu sterującego czy tzw. pick up gate'ów.

Pionierski projekt w Polsce

Jak podkreśla firma VeloxAlpha, do tej pory na świecie powstało już kilka robotów, które są w stanie samodzielnie zrobić ciepły posiłek, tzw. quick meal, natomiast nie w takim wydaniu jak VeloxFood. Urządzenie przygotowuje kilka hot dogów podczas jednego zamówienia, a czas oczekiwania na ciepły posiłek, serwowany „w biegu", jest zoptymalizowany i dostosowany do wymagań klienta. Zespół, który pracował nad dostarczeniem tego unikatowego rozwiązania, to załoga utalentowanych ekspertów z obszaru dwóch światów: robotyki oraz zaawansowanego oprogramowania. Te dwa światy, wspierane wiedzą profesjonalistów z dziedziny designu, zarządzania produktem, projektem oraz zapewnieniem zaplecza operacyjnego, wpłynęły na finalny efekt, który z pewnością zaskoczy i zachwyci wielu odbiorców. Już dziś na Dobrej 54 ustawiają się kolejki - zarówno zafascynowanych samym robotycznym, kulinarnym show, jak mających po prostu ochotę na hot doga.

design produktu: arsretail & hanczarstudio

autorzy projektu: Łukasz Derlacki, Magdalena Kasprzyca. Szymon Hanczar, Przemysław Słowik

producent / pomysłodawca: VeloxAlpha S.A.

foto/video: Ada Gruszka + materiały własne hanczarstudio

rok realizacji: 2021/22